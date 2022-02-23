استبعاد لاعب تنس شهير من بطولة دولية بعد ضربه الحكم (فيديو)

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، اليوم الأربعاء، استبعاد الألماني ألكسندر زفيريف من بطولة أكابولكو في المكسيك بسبب “سلوك غير رياضي” عقب مباراته في منافسات الزوجي.

وقال الاتحاد في بيان “بسبب السلوك غير الرياضي في نهاية مباراة الزوجي مساء يوم الثلاثاء، تقرر استبعاد ألكسندر زفيريف من البطولة في أكابولكو”.

Alexander Zverev se encuentra en el ojo del huracán: el tenista alemán golpeó en varias ocasiones la silla del juez tras perder en dobles, esto debido a que el ya mencionado juez no marcó un muy polémico out en un punto clave.#AMT2022https://t.co/UlQ018EeOv — Alejandro Montes (@amontes_98) February 23, 2022

واقترب زفيريف -الذي كان يلعب منافسات الزوجي مع البرازيلي مارسيلو ميلو- من الاعتداء على الحكم بعدما هاجمه بشكل متكرر بمضربه عقب الخسارة 6-2 و4-6 و10-6 أمام الثنائي المكون من لويد غلاسبول وهاري هيليوفارا.

وبعد مصافحة منافسيه، توجه زفيريف (24 عامًا) -المصنف الثالث في منافسات الفردي- إلى منصة الحكم وضربه بشكل متكرر قبل ذهابه إلى كرسيه داخل الملعب، تعبيرًا عن إحباطه من قرار للحكم خلال المباراة.

وعاود زفيريف الذهاب إلى منصة الحكم، وضربه مجددًا بينما كان يصرخ بألفاظ مسيئة.

❗️ Meksika Açık'ta çiftler maçını kaybeden Alexander Zverev, maç sonunda sinirlerine hakim olamadı ve karşılaşmanın hakemine saldırdı#Acapulcopic.twitter.com/qfGoyLBTFA — Medyascope Spor (@MedyascopeSpor) February 23, 2022

وأظهر مقطع فيديو -تم تداوله على منصات التواصل- اللاعب وهو يقترب من الحكم الجالس على المنصة ويخبط بمضربه الحافة قرب قدم الحكم، في حين أبعد الحكم في حركة سريعة قدمه.

وقبل يوم واحد، أكمل اللاعب الذي بلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة انتصارًا على الأمريكي جونسون بروكسبي بالدور الأول في الساعة 4:55 صباحًا بالتوقيت المحلي، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تنتهي فيها مباراة بهذا الشكل المتأخر في تنس المحترفين.

وبذلك، لن يلعب زفيريف -الفائز ببطولة أكابولكو العام الماضي- في منافسات الفردي، حيث كان من المفترض أن يواجه الألماني بيتر جويوفتشيك الذي سيضمن بذلك الصعود إلى دور الثمانية.

وقد تسفر نوبة غضب زفيريف عن عقوبات إضافية من الاتحاد.

++Sport++ Eklat an Tennis-Turnier: Alexander Zverev schlägt auf Schiedsrichter-Stuhl ein und wird disqualifiziert. https://t.co/jwFUfRMmov — 20 Minuten Sport (@20min_sportnews) February 23, 2022

وفي نسخة العام الماضي، فاز ألكسندر زفيريف بالبطولة، بعدما تغلب على ستيفانوس تيتيباس.

ويشارك في البطولة المكسيكية 5 من أفضل 8 لاعبين في العالم، هم ميدفيديف (صاحب المركز الثاني) والألماني ألكسندر زفيريف (3) واليوناني ستيفانوس تيتيباس (4) ونادال (5) والإيطالي ماركو بيريتيني (7).

Alexander Zverev has been kicked out of a tournament in Mexico after attacking the umpire's chair with his racquet. https://t.co/L3QTwTCMpW — The Age Sport (@theagesport) February 23, 2022

وفي 2019، عوقب الأسترالي نيك كيريوس بغرامة مبدئية قيمتها 113 ألف دولار، قبل إيقافه لمدة 16 أسبوعًا وتعرّضه لغرامة إضافية بقيمة 25 ألف دولار بعد تحقيق داخلي من اتحاد المحترفين.

وفتح الاتحاد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحقيقًا داخليًا بشأن مزاعم بالعنف المنزلي ضد زفيريف من صديقته السابقة أولغا شاريبوفا.