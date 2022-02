استبعاد لاعب تنس شهير من بطولة دولية بعد ضربه الحكم (فيديو)

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، اليوم الأربعاء، استبعاد الألماني ألكسندر زفيريف من بطولة أكابولكو في المكسيك بسبب “سلوك غير رياضي” عقب مباراته في منافسات الزوجي.

وقال الاتحاد في بيان “بسبب السلوك غير الرياضي في نهاية مباراة الزوجي مساء يوم الثلاثاء، تقرر استبعاد ألكسندر زفيريف من البطولة في أكابولكو”.

واقترب زفيريف -الذي كان يلعب منافسات الزوجي مع البرازيلي مارسيلو ميلو- من الاعتداء على الحكم بعدما هاجمه بشكل متكرر بمضربه عقب الخسارة 6-2 و4-6 و10-6 أمام الثنائي المكون من لويد غلاسبول وهاري هيليوفارا.

وبعد مصافحة منافسيه، توجه زفيريف (24 عامًا) -المصنف الثالث في منافسات الفردي- إلى منصة الحكم وضربه بشكل متكرر قبل ذهابه إلى كرسيه داخل الملعب، تعبيرًا عن إحباطه من قرار للحكم خلال المباراة.

وعاود زفيريف الذهاب إلى منصة الحكم، وضربه مجددًا بينما كان يصرخ بألفاظ مسيئة.

وأظهر مقطع فيديو -تم تداوله على منصات التواصل- اللاعب وهو يقترب من الحكم الجالس على المنصة ويخبط بمضربه الحافة قرب قدم الحكم، في حين أبعد الحكم في حركة سريعة قدمه.

وقبل يوم واحد، أكمل اللاعب الذي بلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة انتصارًا على الأمريكي جونسون بروكسبي بالدور الأول في الساعة 4:55 صباحًا بالتوقيت المحلي، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تنتهي فيها مباراة بهذا الشكل المتأخر في تنس المحترفين.

وبذلك، لن يلعب زفيريف -الفائز ببطولة أكابولكو العام الماضي- في منافسات الفردي، حيث كان من المفترض أن يواجه الألماني بيتر جويوفتشيك الذي سيضمن بذلك الصعود إلى دور الثمانية.

وقد تسفر نوبة غضب زفيريف عن عقوبات إضافية من الاتحاد.

وفي نسخة العام الماضي، فاز ألكسندر زفيريف بالبطولة، بعدما تغلب على ستيفانوس تيتيباس.

ويشارك في البطولة المكسيكية 5 من أفضل 8 لاعبين في العالم، هم ميدفيديف (صاحب المركز الثاني) والألماني ألكسندر زفيريف (3) واليوناني ستيفانوس تيتيباس (4) ونادال (5) والإيطالي ماركو بيريتيني (7).

