أزمة أوكرانيا.. مقتل جندي أوكراني وصور تُظهر عمليات انتشار جديدة (فيديو)

أظهرت صور أقمار اصطناعية -نشرتها شركة ماكسار الأمريكية الخاصة- عمليات انتشار جديدة لقوات روسية جنوب بيلاروسيا وغرب روسيا وعمليات نشر إضافية لمعدات عسكرية.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن جنديا قُتل وأصيب 6 آخرون في قصف نفذه انفصاليون موالون لروسيا، مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار بمستوى مرتفع.

وأظهرت الصور تمركزا وحركة لوجستية وإمدادات إضافية في المنطقة وزيادة النشاط في مواقع متعددة بالقرب من الحدود الأوكرانية، وكشفت الصور التي التقطتها ماكسار خلال الساعات الـ24 الماضية ما يلي:

بيلاروسيا.. انتشار جديد يتكون من نحو 100 مركبة وعشرات الخيام والمخابئ العسكرية جنوبي بيلاروسيا، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع أوكرانيا.

وفي غربي روسيا، تم نشر العديد من القوات والمعدات الجديدة في المناطق الريفية جنوب غرب بيلغورود، على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي من الحدود مع أوكرانيا.

وأضيف مستشفى ميداني جديد إلى حامية عسكرية في الضواحي الغربية في منطقة بلغورود، كما يتم إعداد منطقة كبيرة لعمليات نشر إضافية بالقرب من منطقة بوشيب.

وتوجد بالفعل خيام عسكرية وعشرات من الآليات العسكرية، ويتم تجهيز عدة مناطق لوصول المزيد من المعدات والأفراد.

وتمت الإشارة إلى الناقلات المستخدمة لنقل الدبابات والمدفعية والمعدات الثقيلة في الضواحي الغربية لكلينتسي، على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشرق من الحدود مع أوكرانيا.

مقتل جندي وإصابة 6 في قصف للانفصاليين

وفي الشأن ذاته، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 6 في قصف نفذه انفصاليون موالون لروسيا خلال الساعات الـ24 الماضية مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار بمستوى مرتفع.

وقال الجيش في صفحته على فيسبوك إنه رصد 96 واقعة قصف من قبل انفصاليين، مقارنة مع 84 يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن قوات الانفصاليين استخدمت المدفعية الثقيلة وقذائف المورتر ومنظومة غراد للصواريخ.

Сьогодні, 22 лютого, у Залі Пам’яті на території Міністерства оборони України відбулася церемонія прощання із загиблим 19 лютого капітаном Антоном Сидоровим — військовослужбовцем 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького ➡️ https://t.co/6GgAGZeV1q pic.twitter.com/jNdd16DcHM — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 22, 2022

وتتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب “عنف استفزازي” قائلة إنها تستخدمه ذريعة للاعتراف رسميا باستقلال شرقي أوكرانيا وتحريك قواتها إلى داخل المنطقة، الأمر الذي تسبب في أزمة يخشى الغرب أن تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.

وأقرت روسيا -التي يُشتبه منذ أسابيع بأنها تعد لغزو أوكرانيا- استقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لها في شرقي أوكرانيا، مما أثار الخشية من تصعيد عسكري عند حدود الاتحاد الأوربي.