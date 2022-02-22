مواجهة ونذر حرب تتصاعد.. الأزمة الأوكرانية الروسية.. لحظة بلحظة
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الإثنين الجيش بـ”حفظ السلام” في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما.
ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتين وزارة الدفاع الروسية بأن “تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي (الجمهوريتين الشعبيتين)” دونيتسك ولوغانسك.
وتنشر روسيا منذ أسابيع عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، في حشد يؤكد الغرب أن هدفه هو غزو جارتها.
واعترف بوتين، الإثنين، باستقلال دونيتسك ولوغانسك. وفي خطاب حماسي متلفز استمرّ 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست إلا “دمية” في أيدي الغرب.
ولمّح بوتين أكثر من مرة إلى أنّ أوكرانيا هي تاريخياً جزء من روسيا، متّهماً سلطات كييف باضطّهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ”حرب خاطفة” ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.
وتابع بوتين “أعتقد أنّه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وسيادتهما”.
وفتح اعتراف بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين الباب أمام انتشار عسكري روسي فيهما بناء على طلبهما.
وفيما يلي آخر تطورات الأزمة لحظة بلحظة:
- رويترز عن دبلوماسيين: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبت اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.
- وكالة أنباء إنترفاكس الروسية: قافلتان عسكريتان روسيتان عبرتا إلى داخل دونباس.
- المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ندعم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الأزمة الأوكرانية وقرارات موسكو.
- وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الإجراءات الروسية غير القانونية.
سي بي إس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع: سنواصل جهودنا الدبلوماسية حتى تتحرك الدبابات لكننا لسنا تحت أي أوهام.
- وزيرة الخارجية الكندية: نجهز مع شركائنا وحلفائنا عقوبات اقتصادية ردا على قرار بوتين.
- وزيرة الخارجية الكندية: ندين بشدة الاعتراف الروسي بدونيستك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين.
- سي إن إن: واشنطن لا تزال ترى تحضيرات لعملية عسكرية روسية أوسع تشمل سفنا برمائية ومعدات للوحدات المحمولة جوا.
- البيت الأبيض: سنعلن عن عقوبات إضافية على روسيا غدا.
- وسائل إعلام روسية: عبور قافلتين عسكريتين روسيتين باتجاه دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.
- مراسل الجزيرة: روسيا تتعهد بضمان عمل المؤسسات المالية والبنكية بموجب اتفاقها مع دونيتسك ولوغانسك.
- الخارجية التركية: نرفض قرار روسيا الاعتراف بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.
- الخارجية التركية: قرار روسيا الاعتراف بالمناطق الانفصالية مخالف لاتفاقات مينسك وخرق لوحدة أوكرانيا وسيادتها.
- مراسل الجزيرة: الاتفاق الروسي مع دونيتسك ولوغانسك مدته ١٠ سنوات قابلة للتمديد تلقائيا.
- رويترز: الاتفاق الروسي مع دونيتسك ولوهانسك يسمح بإنشاء قواعد عسكرية روسية في شرق أوكرانيا.
نيويورك تايمز: جنود روس دون شارات ورتب عسكرية وعشرات الآليات العسكرية على بعد ٦٠ كم من الحدود الأوكرانية.
- البيت الأبيض: الرئيس بايدن أجرى اتصالا مع نظيره الأوكراني لتأكيد التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
- عمدة كييف: روسيا ألغت القانون الدولي ومزقت بلادنا وعلى شركائنا فرض عقوبات قاسية عليها.
- برلين: المستشار الألماني والرئيسان الأمريكي والفرنسي اتفقوا على أن خطوة موسكو انتهاك واضح لاتفاقية مينسك.
- الإليزيه: ماكرون يدين قرار بوتين الاعتراف بالمناطق الانفصالية شرقي أوكرانيا ويدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن.
- الكرملين: بوتين يأمر الخارجية الروسية ببدء اتصالات مع دونيتسك ولوغانسك لإقامة علاقات دبلوماسية معهما.
- أكسيوس: اعتراف بوتين بدونيتسك ولوغانسك هو على الأرجح خطوة أولى لعملية عسكرية واسعة.
- الكرملين: بوتين يطلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك بما يسمح لروسيا بالدخول لضمان السلام فيهما.
- البنتاغون: رئيس هيئة الأركان المشتركة جدد التأكيد على دعم واشنطن الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
- رويترز: الخارجية التركية تنصح رعاياها في شرق أوكرانيا بالمغادرة بناء على التطورات الأخيرة.
- نيوزويك: مسؤولون أمريكيون يخشون أن يكون اعتراف بوتين بدونيتسك ولوغانسك حافزا لحرب شاملة.
- رويترز: بوتين يأمر بتنفيذ مهمة حفظ سلام في دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا.
- الأمين العام للنيتو: روسيا تختلق ذريعة لغزو أوكرانيا.
- واشنطن بوست: اعتراف موسكو رسميا باستقلال منطقتين أوكرانيتين هو ذريعة محتملة للحرب.
- وزير الخارجية الهولندي: سنرد بحزم بالتنسيق مع شركائنا على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
- البيت الأبيض: الأمر التنفيذي سيخول فرض عقوبات على أي شخص يعمل في المناطق الانفصالية بأوكرانيا.
- البيت الأبيض: بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمار أو التجارة في المناطق الانفصالية بأوكرانيا.
- البيت الأبيض: توقعنا خطوة كهذه من روسيا ونحن مستعدون للرد عليها فورا.
- البيت الأبيض: هذه الإجراءات منفصلة عن تدابير اقتصادية سريعة نعدها بالتنسيق مع الحلفاء إذا حدث غزو روسي.
- البيت الأبيض: سنعلن قريبا عن إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا السافر للالتزامات الدولية اليوم.
- الأمم المتحدة: ندعم بشكل كامل وحدة الأراضي الأوكرانية.
- البيت الأبيض: الأمر التنفيذي يخول فرض عقوبات على أي شخص يعمل في تلك المناطق من أوكرانيا.
- البيت الأبيض: بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين أي تعاملات تجارية أو مالية مع دونيتسك ولوغانسك.
- بيان: الاتحاد الأوربي سيرد بعقوبات على كل من له مسؤولية في الاعتراف غير القانوني بالجمهوريات الانفصالية.
- الاتحاد الأوربي: سنرد بحزم على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين.
- تاس: بوتين وقع اتفاقات للصداقة والتعاون والدعم المشترك مع دونيتسك ولوغانسك.
- بوتين يطلب من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
- جونسون: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا.
- بوتين يوقع على مرسومين باعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.
- بوتين يعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.