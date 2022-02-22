الأخبار|فلسطين

قوات الاحتلال تعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بحي الشيخ جراح (فيديو)

قوات الاحتلال تحيط بالشاب محمد العجلوني (منصات التواصل)
22/2/2022

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين على عدد من الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس من بينهم شاب يعاني من متلازمة داون بحسب مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الشاب محمد راشد العجلوني (25 عاما) في الفيديو وهو في حالة ذعر شديد، عندما كان جنود إسرائيليون يحاولون اعتقاله.

وأصيبت سيدتان كانتا تحاولان تخليص الفتى من قوات الاحتلال، وتعرضتا  لكدمات في الأذرع.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات في حيّ الشيخ جراح جرّاء اعتداء بالضرب، وتم نقل الإصابات إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج.

وأوضح الهلال الأحمر أن شرطة الاحتلال قامت بتفتيش سيارة الإسعاف خلال نقل أحد المصابين.

وما زال حيّ الشيخ جراح يشهد مواجهات يومية بين سكانه والمستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال، وأُصيب عدد من المتضامنين مع صمود سكان الحي في الأيام الماضية.

وقد اندلعت يوم الأحد، مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين في الشيخ جراح إثر نقل عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير مكتبه البرلماني لموقع آخر بالحي.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين سكان الحي ومستوطنين كانوا برفقة بن غفير عقب نقله مكتبه إلى موقع أمام منزل عائلة السعو.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال اعتدت على عدد من الفلسطينيين احتجوا على وضع بن غفير مكتبه قبالة منازلهم.

وفي يوم الأربعاء، أعلن بن غفير وصول 16 نائبًا من أحزاب المعارضة للمكتب البرلماني الذي أقامه بحي الشيخ جراح، “لإبداء تضامنهم” معه، على مدى 4 أيام.

وفي 13 فبراير/ شباط الجاري، كان النائب اليميني المتطرف نفسه قد أقام خيمة على أرض فلسطينية خاصة داخل الحي، معتبرا إياها مكتبا له قبل أن ينقل المكتب إلى مكانه الجديد.

وآنذاك رافق بن غفير عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، مما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.

وبرّر بن غفير خطوته بتوفير الحماية لمستوطن استولى قبل سنوات على منزل فلسطيني في الحي، وهو ما دحضه مسؤولون إسرائيليون كبار اتهموا بن غفير بالبحث عن مكاسب سياسية.

ويسكن حي الشيخ جراح نحو 500 فلسطيني يعيشون في نحو 28 بيتًا أو منشأة عقارية، وهم مهدَّدون بالترحيل لمصلحة الجمعيات الاستيطانية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر