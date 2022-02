صفحة تابعة للحزب الهندي الحاكم تنشر كاريكاتيرًا لإعدام مسلمين

ضجّت المنصات الهندية خلال الساعات الماضية، بعد نشر صفحة حزب الشعب الهندي الحاكم (بهاراتيا جاناتا) في ولاية غوجارات صورة كاريكاتيرية لإعدام مجموعة من المسلمين، عبر حساباتها الموثقة على تويتر وإنستغرام وفيسبوك.

وبعدها حُذف المنشور من صفحات فرع الحزب الحاكم في غوجارات على هذه المنصات، وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أنها تواصلت مع إدارة تويتر وتم إبلاغها بأن التغريدة حذفت لأنها خالفت معايير خطاب الكراهية لتويتر.

وأكدت الصحيفة الهندية أنه على الرغم من أن إدارة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام لم تؤكد تدخلها، فإنه تم حذف الكاريكاتير من حسابات الحزب الحاكم على فيسبوك وإنستغرام أيضًا.

The instagram page of BJP Gujarat. Let us all keep pretending that the majority of this country votes for ‘development’ pic.twitter.com/sa2C5YN2uB

ونُشرت الصورة بالتزامن مع صدور حكم يوم الجمعة الماضي بإدانة 38 متهما مسلمًا تورطوا في عدة تفجيرات وقعت في ولاية غوغارات عام 2009.

غير أن الصورة قُوبلت باستنكار على نطاق واسع من قبل النشطاء، وتساءل الكاتب (سنجاي جاها) مستنكرًا “هل هذه هي الهند الجديدة؟ كل أولئك الذين صوتوا لصالح حزب الشعب الهندي ورئيسه ناريندرا مودي هم أصحاب مصلحة في تفكيك ديمقراطيتنا العلمانية”.

BJP Gujarat has kick-started the election campaign for assembly elections later this year. Even after 27 years in power, they have nothing to offer but “Kill all Muslims” rhetoric.

كما علق الناشط (سارال باتيل) قائلًا “بدأ حزب الشعب الهندي في ولاية غوجارات حملته لانتخابات مجلس النواب مبكرًا هذه المرة، وحتى بعد مرور 27 عامًا من امتلاكهم السلطة ليس لديهم ما يقدمونه سوى خطاب (اقتلوا جميع المسلمين)”.

وغرد الكاتب والناشط الهندي (أنيرودا جوها) “ينشر الحزب الحاكم تغريدة مرفوضة فنشعر بالغضب حيال عدم قيام تويتر بأي إجراء، ولكننا أقل غضبًا بشأن الطريقة التي لا يهتم بها الحزب الحاكم بكيفية رؤية العالم للهند والهنود كمواطنين يكرهون المسلمين ويحبون الإبادة الجماعية. نحن رسميًّا ألمانيا في الأربعينيات”.

This is the blue tick official Twitter handle of the ruling party of India…BJP. Openly encouraging Hindus to hang, crucify and lynch all muslims…. Narendra Modi is called the butcher of Gujarat….. And now wants to repeat the genocide in entire country.. pic.twitter.com/Cg7HLp6xJx

وانتقد الضابط والناشط الباكستاني زيد حامد منشور الحزب الهندي الحاكم قائلا “صفحة الحزب الحاكم الرسمية تشجع الهندوس علانية على شنق وصلب وإعدام جميع المسلمين. ناريندرا مودي يسمى جزار ولاية غوجارات، والآن يريد تكرار الإبادة الجماعية في بلد بأكمله”.

وانضمت الصحفية سناء سعيد إلى صفوف النشطاء الهنود المنددين بالواقعة قائلة “غوجارات هي موقع مذبحة عام 2002 ضد المسلمين حدثت في عهد مودي. الفاشية تزدهر في الهند بتواطؤ من الولايات المتحدة”.

So a hateful advertisement against Muslims was backed by the BJP in Gujarat. Twitter has removed it.

This is New India ?

All those who have voted for BJP & Narendra Modi are stakeholders in the disintegration of our secular democracy.

In your privacy, hang your head in shame.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) February 21, 2022