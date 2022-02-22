الأزمة الروسية الأوكرانية ترفع الذهب فوق 1900 دولار

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بتعاملات، الثلاثاء، متجاوزة مستوى 1900 دولار للأوقية، مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو “دولتين مستقلتين” عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وفي أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

ويستفيد الذهب خلال الفترة الأخيرة من التطورات الجيوسياسية، ويتفاعل مع تطورات الملف الروسي الأوكراني، ويرتفع عند كل توتر جديد بين الطرفين.

وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.43% أو 8.10 دولارات، لتتداول عند 1907.9 دولارات للأوقية.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو 2.05 دولار، لتسجل 1904.24 دولارات للأوقية.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.07% عند 96.0.

وتتخوف الأسواق العالمية من حدوث ارتباك في سلاسل إمدادات السلع والطاقة، مع تصعيد عسكري محتمل خلال الأيام المقبلة.