أردوغان يقطع زيارته لأفريقيا ويؤكد لزيلينسكي: تركيا تعارض النيل من وحدة أراضي أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض بلاده اعتراف روسيا باستقلال “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك”.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان تباحث هاتفيا مع زيلينسكي من السنغال المحطة الثانية في جولته الأفريقية.

وأفاد أردوغان خلال الاتصال بأنه تابع عن كثب التطورات في إقليم دونباس، والقرارات التي اتخِذت في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الروسي.

وأشار إلى أن تركيا أعربت عن موقفها من خلال بيان وزارة خارجيتها، مؤكدا أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجمهوريتين المزعومتين “غير مقبول”.

وشدد أردوغان لنظيره الأوكراني على رفض أنقرة أي قرار ينال من وحدة أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة “استغلال كل السبل الدبلوماسية على الساحة الدولية” لحل الأزمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي عبر تويتر “أجريت محادثة هاتفية مع أردوغان أعربت خلالها عن امتناني لدعمه موقف أوكرانيا ضد الاستفزازات الأخيرة الصادرة عن روسيا”.

ولفت إلى أنه شكر أيضا الرئيس التركي على دعم مبادرة عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بهدف حل الأزمة الأوكرانية الروسية.

يُذكر أن الرئيس التركي قرر قطع جولته الأفريقية وتأجيل زيارته إلى جمهورية غينيا بيساو، والعودة إلى أنقرة من أجل المشاركة في قمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستُعقد عبر تقنية الفيديو غدا الأربعاء.

