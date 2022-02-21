محلل إثيوبي: لا يوجد ما يلزم إثيوبيا بوقف العمل في سد النهضة حتى التوصل لاتفاق (فيديو)

قال المحلل السياسي الإثيوبي نور الدين عبدا إن اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة لا يتضمن أي مادة تلزم إثيوبيا بوقف العمل حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأَضاف في لقائه ببرنامج المسائية عبر الجزيرة مباشر أن اتفاق إعلان المبادئ هو إطار عام بموجبه دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للتوصل لإطار شامل للتعبئة والتشغيل لكنه غير ملزم لإثيوبيا بإيقاف العمل في السد لأنها مسألة سيادية.

وتابع “بعد استمرار المفاوضات قرابة عقد تقريبا لا يمكن أن نقول إن إثيوبيا تمعن في مخالفة إعلان المبادئ”.

المحلل السياسي نور الدين عبدا: لا يوجد مادة تلزم #إثيوبيا بأن توقف العمل في #سد_النهضة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم pic.twitter.com/FqEpmrqerT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2022

وأطلقت إثيوبيا رسميا أمس، مشروع توليد الكهرباء من سد النهضة في خطوة وصفتها القاهرة بأنها إمعان في خرق الالتزامات بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

لكن وزير الري الإثيوبي السابق سيليشي بيكيلي أكد أن تشغيل سد النهضة يأتي بناء على اتفاق إعلان المبادئ مع دول المصبّ وأن المياه تتدفق في مجرى النهر ولم تنقطع.

من جانبها وصفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تصريحات وزير الري الإثيوبي بأنها مضللة للرأي العام لأن اتفاق المبادئ ينص على أنه ينبغي التوافق على الملء والتشغيل.

د. أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: تصريحات وزير الري الإثيوبي تضليل للرأي العام#سد_النهضة #إثيوبيا #مصر #السودان pic.twitter.com/1OEjKcnFXl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2022

وأضافت “بالنسبة لخطوة توليد الكهرباء فإنها عبارة عن توليد كهرباء من توربينين فقط، ولم ينتج عنه حجز للمياه، وسيحدث حجز عندما يتم بناء الممر الأوسط وهذا لم يتم حتى الآن”.

وتابعت “القيمة الأساسية لافتتاح توليد الكهرباء هي قيمة داخلية يريد من خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إثبات أنه قابض على زمام الأمور وأن المشروع القومي لبلاده يتقدم”.

وافتتح آبي أحمد، أمس الأحد، رسميًّا ما قيل إنه إنتاج للكهرباء من السد الضخم المقام على النيل الأزرق المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة “اليوم، أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، بدأ أول توربين بسد النهضة في توليد الطاقة، هذه أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها معا. بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!”.