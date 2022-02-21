علاج جديد للإيدز يعتمد على دم الحبل السري.. تعرف على رأي مدير مؤسسة قطر جينوم (فيديو)

قال الدكتور سعيد إسماعيل مدير مؤسسة قطر جينوم المختصّ في الوراثة الجزيئية إن العلاج الجديد للإيدز يستعان فيه لأول مرة بدم الحبل السري وهو أسلوب ربما يجعل العلاج متاحا لعدد أكبر من المرضى.

وكان علماء أمريكيون قد أعلنوا عن نجاح علاج جديد لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وشفاء أول امرأة من الإيدز وثالث شخص يتم علاجه من الإيدز.

وأضاف الدكتور سعيد -ضيف برنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر- أن هذا الإعلان يُعد انفراجًا كبيرا على طريق علاج هذا المرض خاصةً أنه يفتح الباب أمام العلاج من دون استخدام “نخاع العظم”، وهي عملية شديدة الخطورة تتم من خلال تدمير خلايا نخاع العظم لدى الشخص بالإشعاع أو العلاج الكيميائي ثم استبدالها.

أما الطريقة الحديثة التي استُخدمت في علاج هذه السيدة فتقوم على زراعة خلايا جذعية تتضمن دمًا من الحبل السري، ويقول الباحثون إن هذا الدم يتوفر على نطاق واسع أكثر من الخلايا الجذعية عند البالغين المستخدمة عادةً في عمليات زرع نخاع العظام.

وقدم الباحثون تفاصيل عن الحالة الجديدة في مؤتمر الفيروسات والعدوى في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، وهو مؤتمر سنوي عقد هذا العام عن بعد عبر الإنترنت بسبب وباء كورونا.

ويأتي هذا الخبر تزامنًا مع وفاة العالم (لوك مونتانيي) الحائز على جائزة نوبل في الطب لاكتشافه فيروس الإيدز، الأسبوع الماضي عن 89 عامًا.