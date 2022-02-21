شاهد: طفلة تهلّل لتعهد مرشح لرئاسة فرنسا بإلغاء الواجبات المنزلية!

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا بشكل واسع مقطع فيديو يظهر ابتهاج طفلة بتعهد مرشح الرئاسة عن الحزب الشيوعي فابيان روسيل بإلغاء نظام الواجبات المنزلية للطلاب في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الطفلة جالسة في الصف الأول خلال كلمة لروسيل وبدت عليها علامات الابتهاج والانبهار من تعهده.

ونشر المرشح الرئاسي المقطع على حسابه في تويتر وكتب معلقا “إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية، فسيتم إنجاز جميع الواجبات المدرسية في المدرسة وليس في المنزل، عشية العطلة المدرسية. أعتقد أنني لست وحدي في التفكير في أن هذا سيكون شيئًا جيدًا”.

فرحة طفلة بعد تعهد أحد مرشحي رئاسة #فرنسا بإلغاء الواجبات المنزلية! pic.twitter.com/4Sb7chI9Iq — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 20, 2022

وقد انقسمت الردود على المنصات الفرنسية بين معارض ومؤيد لهذه الأفكار، في حين سخر بعضها من تصريحات روسيل.

وغرد باتريك كارون قائلا “أنا مدرس وقد قمت بتطبيق هذه الفكرة منذ بداية مسيرتي المهنية”.

Si je deviens Président de la République, tous les devoirs seront faits à l’école et pas à la maison. À la veille de vacances scolaires, je crois que je ne suis pas seul à penser que ce serait une bonne chose 😉 pic.twitter.com/9CX2EJ8JPg — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) February 18, 2022

وكتب علاء الجمل “المدرسة ليست روضة ويجب على الطلاب القيام بواجب منزلي. من الضروري تكييف الجداول الزمنية وتقليل مدة فترات الراحة الطويلة التي تطيل يوم التلاميذ وترهقهم ولا تسمح لهم بأداء واجباتهم المدرسية في المنزل”.

وكتب سيريل شوبان “تم حظر الواجبات المنزلية منذ 1974 باستثناء الدروس، ما عليك سوى تطبيق القانون”، وغرد سليم باركر ساخرًا “ما يقوله يشبه كثيرا برنامجي لتمثيل الصف السادس الابتدائي”.

وكتب سامي ساخرا أيضا “تبدو تصريحاته مثل وعود مرشح لانتخابات الطلبة: أعدكم بتوفير البطاطا المقلية في المقصف وإلغاء الواجبات المدرسية”.