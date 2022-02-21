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شاهد: طفلة تهلّل لتعهد مرشح لرئاسة فرنسا بإلغاء الواجبات المنزلية!

بدت على الطفلة علامات الانبهار (تويتر)
21/2/2022

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا بشكل واسع مقطع فيديو يظهر ابتهاج طفلة بتعهد مرشح الرئاسة عن الحزب الشيوعي فابيان روسيل بإلغاء نظام الواجبات المنزلية للطلاب في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الطفلة جالسة في الصف الأول خلال كلمة لروسيل وبدت عليها علامات الابتهاج والانبهار من تعهده.

ونشر المرشح الرئاسي المقطع على حسابه في تويتر وكتب معلقا “إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية، فسيتم إنجاز جميع الواجبات المدرسية في المدرسة وليس في المنزل، عشية العطلة المدرسية. أعتقد أنني لست وحدي في التفكير في أن هذا سيكون شيئًا جيدًا”.

وقد انقسمت الردود على المنصات الفرنسية بين معارض ومؤيد لهذه الأفكار، في حين سخر بعضها من تصريحات روسيل.

وغرد باتريك كارون قائلا “أنا مدرس وقد قمت بتطبيق هذه الفكرة منذ بداية مسيرتي المهنية”.

وكتب علاء الجمل “المدرسة ليست روضة ويجب على الطلاب القيام بواجب منزلي. من الضروري تكييف الجداول الزمنية وتقليل مدة فترات الراحة الطويلة التي تطيل يوم التلاميذ وترهقهم ولا تسمح لهم بأداء واجباتهم المدرسية في المنزل”.

وكتب سيريل شوبان “تم حظر الواجبات المنزلية منذ 1974 باستثناء الدروس، ما عليك سوى تطبيق القانون”، وغرد سليم باركر ساخرًا “ما يقوله يشبه كثيرا برنامجي لتمثيل الصف السادس الابتدائي”.

وكتب سامي ساخرا أيضا “تبدو تصريحاته مثل وعود مرشح لانتخابات الطلبة: أعدكم بتوفير البطاطا المقلية في المقصف وإلغاء الواجبات المدرسية”.

المصدر : الجزيرة مباشر