الحكومة السودانية تتراجع عن زيادة أسعار غاز الطهي بعد ساعات

تراجعت الحكومة السودانية في وقت متأخر من مساء الأحد عن زيادة مفاجئة لأسعار غاز الطهي بلغت نسبتها 167%، بعد ساعات من إعلانها.

وفي بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) أعلنت وزارة الطاقة والنفط “إلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 2022/2/20، الذي تم فيه تعديل سعر تعبئة الأسطوانة وسعر غاز المخابز”، وذلك وفقا لتوجيهات صادرة من مجلس السيادة ووزارة المالية الاتحادية.

وقد أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية أمس، زيادة جديدة في أسعار غاز الطهي للمرة الثانية خلال فبراير/ شباط الجاري بنسبة 167%.

وبحسب منشور زيادة الأسعار، فإن سعر تعبئة الأسطوانة التي تزن 12.5 كيلوغراما ارتفع من 1200 جنيه (2.7 دولارات) إلى 3200 جنيه (7 دولارات).

لكن وزارة الطاقة والنفط عممت خلال وقت متأخر أمس منشورا جديدا على شركات التوزيع يقضي بالعودة إلى السعر السابق لأسطوانة غاز الطهي المحدد بـ 1200 جنيه، ولم تذكر الوزارة سبب التراجع عن القرار.

وتنتج مصفاة الخرطوم 800 طن من الغاز يوميا، في حين الاستهلاك اليومي بـ1800 طن وتعمل الحكومة على سد الفجوة عبر الاستيراد من الخارج.

وتشهد نسب التضخم في السودان زيادات تجاوزت 300% خلال العام الماضي بسبب استمرار تدهور أسعار الصرف وارتفاع الأسعار عالميا.

وقبل نحو عامين بدأت الحكومة الانتقالية إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير الوقود وإلغاء الدولار الجمركي وزيادة أسعار الكهرباء لكنها أبقت على دعم معقول للغاز، وفقا لوصف وكالة سودان تريبيون.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.