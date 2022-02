إطلاق منصة ترمب للتواصل الاجتماعي وتباين الآراء بشأنها وسط جدل واسع

بدأ مساء أمس الأحد تشغيل شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة الخاصة بدونالد ترمب “تروث سوشال” (Truth Social) تدريجيًّا على أن تكون جاهزة للتشغيل الكامل بحلول الشهر المقبل.

وسيعيد هذا المشروع حضور ترمب على وسائل التواصل، بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، في أعقاب الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 واتهام ترمب بنشر رسائل تحرض على العنف.

وقال ديفن نونيز رئيس (مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا) الشركة الأم للشبكة الجديدة، لقناة (فوكس نيوز) الأحد، “سنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر آبل هذا الأسبوع”.

وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لترؤس مجموعة ترمب “أعتقد أنه بحلول نهاية مارس/ آذار سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة”.

وأصبح التطبيق متوفرًا بنسخته التجريبية في متجر (آبل ستور) ومُستخدمًا من جانب أنصار ترمب أمس الأحد، ثم أصبح بالإمكان تقديم طلب للحصول عليه بشكل مسبق اليوم الاثنين، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة.

Excited to see all you America First Patriots on #TruthSocial very soon! Give me a follow there— @EricGreitens! 🇺🇸 pic.twitter.com/aUKtpvKMoE — Eric Greitens (@EricGreitens) February 21, 2022

وقال ديفن نونيز “إنه لأمر مؤثر بالنسبة إليّ أن أرى الأشخاص الذين تم إسكاتهم يستخدمون المنصة”.

وأضاف “نريدهم أن يقولوا لنا أي محتوى يريدون أن يروا على المنصة خلافًا للقلّة المجانين في سيليكون فالي الذين يقولون للناس ما يريدونهم أن يفكّروا ويقررون من يمكنه أن يكون أو ألا يكون” على شبكات التواصل الاجتماعي.

و21 فبراير/ شباط هو عطلة في الولايات المتحدة تكريمًا للرؤساء الأمريكيين، وقرر ترمب وزوجته ميلانيا في هذا التاريخ بيع عشرة آلاف منتج (NFT) رقمي (رموز غير قابلة للاستبدال) تظهر لحظات مميزة في ولاية ترمب الرئاسية.

وتصدر اسم المنصة “Truth Social” قائمة الأعلى تداولا على تويتر بالتزامن مع إطلاق تطبيق المنصة على آبل ستور.

وتباينت الردود حول إطلاق المنصة المنتظرة، إذ رأى مغردون أنها ما زالت تتسم بالغموض ويبقى الحكم عليها في الوقت الحالي أمرًا صعبًا، في حين عبر آخرون منتمون لليمين السياسي الموالي لترمب في أمريكا عن فخرهم الشديد بالانضمام للمنصة داعين متابعيهم إلى الانضمام إليهم هناك في منصة “الحقيقة” بحسب تعبيرهم.

وعلق الكاتب كين موغي قائلا “سيكون من الصعب ضمان أن كل شيء على (تروث سوشيال) حقيقة. من وجهة نظر عملية، ستكون كل شبكة اجتماعية غامضة ويُترك الحكم على الصواب والخطأ لتقدير كل فرد”.

It would be difficult to guarantee everything on #TruthSocial is actually a truth. From practical point of view, every social network would only be AmbiguitySocial, where judgment of true/false is left to the discretion of each individual. — Ken Mogi (@kenmogi) February 21, 2022

وقال المحلل الرقمي مارك دايس “لقد كنت أحد المختبرين التجريبيين لتطبيق دونالد ترمب (تروث سوشال) اتبعني هناك بمجرد طرحه في متجر تطبيقات آبل غدًا، وسائل الإعلام ستنهار صباح غد الاثنين”.

I've been a beta tester for Trump's Truth Social app. Follow me there once it rolls out to the Apple App Store tomorrow. The media is gonna meltdown first thing Monday morning. 😂 pic.twitter.com/N8GWJq7Idm — Mark Dice (@MarkDice) February 21, 2022

وتداول مستخدمون عدد المنضمين حديثًا للمنصة خلال ساعاتها الأولى، وقد تجاوز 100 ألف مستخدم، وسط شكاوى من حدوث أعطال أثناء إدخال البيانات الأساسية في عملية التسجيل.

ووفق تقارير صحفية مختلفة، تمتلك المجموعة حوالي 1,25 مليار دولار للمنافسة في السوق المزدحمة للشبكات الاجتماعية التي يستخدمها المحافظون المتشددون كثيرا على غرار منصة “غيتر” (Gettr) التي أطلقها المستشار السابق لترمب جيسون ميلر إضافة إلى منصتَي “بارلر” (Parler) و”غاب” (Gab).

ولم يكشف دونالد ترامب (75 عاما) حتى الآن عن ما إذا كان ينوي الترشح مرة أخرى للرئاسة، في وقت يواجه فيه تحقيقات بشأن إدارة ضرائبه والطريقة التي حاول من خلالها البقاء في الحكم بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، كما يجري التحقيق أيضًا بشأن إدارته لوثائق رسمية كان ينبغي تسليمها إلى هيئة الأرشيف الوطني.

وقبل حظر حسابه على تويتر، كان هذا الموقع المنصة المفضلة لترمب، إذ كان يستخدمه كثيرًا سواء لتقديم إعلانات رئاسية أو مهاجمة خصومه السياسيين، وكان لديه 89 مليون متابع.