أمير قطر يستقبل الرئيس الإيراني في أول زيارة لدولة خليجية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أول زيارة له لدولة خليجية صباح اليوم الاثنين.

وأجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس الإيراني لدى استقباله في مطار الدوحة في مستهل زيارته.

سمو أمير البلاد المفدى لدى استقباله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. #قناhttps://t.co/HRDZlc3p6W pic.twitter.com/wP6Vcp9GmR — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2022

وقال الرئيس الإيراني إن زيارته لقطر خطوة لتفعيل أولوية دول الجوار في السياسة الخارجية، وإنه يأمل أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية.

وقبيل مغادرته طهران متوجّهًا إلى الدوحة قال الرئيس الإيراني إن هذه الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر الصديقة والشقيقة.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي ، في زيارة دولة للبلاد. #قناhttps://t.co/hAfI93pUbL pic.twitter.com/gzb2ETA7i4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2022

وقدم إبراهيم رئيسي إلى قطر لحضور القمة العالمية السادسة للدول المصدرة للغاز، ووقع البلدان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في اليوم الأول للزيارة.

وقال أمير قطر إنه ناقش محادثات فيينا النووية مع الرئيس الإيراني، مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل مقبول لدى جميع الأطراف في فيينا.

من جانبه، قال رئيسي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تثبت أنها سترفع العقوبات.