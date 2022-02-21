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أمير قطر يستقبل الرئيس الإيراني في أول زيارة لدولة خليجية

21/2/2022

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أول زيارة له لدولة خليجية صباح اليوم الاثنين.

وأجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس الإيراني لدى استقباله في مطار الدوحة في مستهل زيارته.

وقال الرئيس الإيراني إن زيارته لقطر خطوة لتفعيل أولوية دول الجوار في السياسة الخارجية، وإنه يأمل أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية.

وقبيل مغادرته طهران متوجّهًا إلى الدوحة قال الرئيس الإيراني إن هذه الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر الصديقة والشقيقة.

وقدم إبراهيم رئيسي إلى قطر لحضور القمة العالمية السادسة للدول المصدرة للغاز، ووقع البلدان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في اليوم الأول للزيارة.

وقال أمير قطر إنه ناقش محادثات فيينا النووية مع الرئيس الإيراني، مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل مقبول لدى جميع الأطراف في فيينا.

من جانبه، قال رئيسي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تثبت أنها سترفع العقوبات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات