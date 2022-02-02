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مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار خارج مدرسة بولاية أمريكية

أحد الطلاب أصيب برصاصة قاتلة أثناء سيره خارج المدرسة (غيتي)
2/2/2022

أعلنت الشرطة إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم، يوم الثلاثاء، بعد أن أسفر إطلاق رصاص خارج مدرسة في منيابوليس بولاية مينيسوتا عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ولم تقدم السلطات الكثير من التفاصيل عن ملابسات الواقعة. كما لم تتلق أسئلة من الصحفيين في إفادة صحفية أعقبتها.

وقال قائد الشرطة (جاي هينثورن) للصحفيين إن الطالبين أصيبا في إطلاق للرصاص  على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 37 ألف نسمة ومتاخمة لمدينة منيابوليس.

وقال هينثورن إنه تم نقل الضحيتين – وكلاهما من المسجلين طلابا- إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في حالة حرجة.

ونقلت صحيفة (منيابوليس ستار تريبيون) عن أصدقاء وأقارب أن الشاب الذي قُتل اسمه (جهمري رايس) ويبلغ من العمر 15 عاما، وكان يعيش مع جدته. وقال مدرب رايس السابق لكرة القدم إن يوم الثلاثاء كان أول يوم له في صفوف المدرسة.

وقال قائد الشرطة إن المشتبه بهم فروا بسرعة بعد إطلاق الرصاص، من دون تقديم أي معلومات عن عدد المهاجمين الفارين أو الدافع منه.

وأضاف أن الشرطة فتشت المدرسة والمنطقة المحيطة بها “وتوصلت إلى عدم وجود تهديد آخر” قبل رفع الإغلاق الاحترازي للمركز التعليمي والمدارس الأخرى في الجوار.

وأصدرت إدارة الشرطة في وقت لاحق بيانا على الإنترنت قالت فيه إنه تم احتجاز اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار وتم ضبط مسدس، بعدما أصدرت السلطات أوامر تفتيش في عنوانين بمنيابوليس.

ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل حول التحقيق باستثناء القول إنه لم يكن هناك بحث عن مشتبه بهم آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز