مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار خارج مدرسة بولاية أمريكية

أعلنت الشرطة إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم، يوم الثلاثاء، بعد أن أسفر إطلاق رصاص خارج مدرسة في منيابوليس بولاية مينيسوتا عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ولم تقدم السلطات الكثير من التفاصيل عن ملابسات الواقعة. كما لم تتلق أسئلة من الصحفيين في إفادة صحفية أعقبتها.

وقال قائد الشرطة (جاي هينثورن) للصحفيين إن الطالبين أصيبا في إطلاق للرصاص على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 37 ألف نسمة ومتاخمة لمدينة منيابوليس.

وقال هينثورن إنه تم نقل الضحيتين – وكلاهما من المسجلين طلابا- إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في حالة حرجة.

ونقلت صحيفة (منيابوليس ستار تريبيون) عن أصدقاء وأقارب أن الشاب الذي قُتل اسمه (جهمري رايس) ويبلغ من العمر 15 عاما، وكان يعيش مع جدته. وقال مدرب رايس السابق لكرة القدم إن يوم الثلاثاء كان أول يوم له في صفوف المدرسة.

وقال قائد الشرطة إن المشتبه بهم فروا بسرعة بعد إطلاق الرصاص، من دون تقديم أي معلومات عن عدد المهاجمين الفارين أو الدافع منه.

UPDATE: At a candlelight vigil tonight, friends of the student shot and killed outside a school in Richfield described the sophomore as energetic and funny, always making those around him laugh. His world revolved around football. https://t.co/30iULwhLkG pic.twitter.com/S0XPBcuVtI

— Star Tribune (@StarTribune) February 2, 2022