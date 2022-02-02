الأهلي المصري يعلن إصابة موسيماني بكورونا قبل بطولة كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أصيب بعدوى فيروس كورونا، وسيغيب عن قيادة التدريب الثاني للفريق في أبو ظبي استعدادا لمواجهة مونتيري المكسيكي المقررة يوم السبت المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي -في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء- إن المسحة التي خضع لها الفريق أمس بمعسكره المغلق في أبو ظبي أثبتت إيجابية عينة بيتسو موسيماني.

وأضاف أن موسيماني أجرى مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليًّا للعزل في غرفته، وأن حالته مستقرة للغاية من دون وجود أي أعراض.

وأوضح أن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة تعافى من فيروس كورونا وجاءت مسحته الثانية وكذلك الثالثة سلبية، وخرج من العزل الطبي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة مونتيري.