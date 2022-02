مقتل جندي أوكراني وإعلان التعبئة العامة بإقليمين انفصاليين مع تواصل إجلاء السكان (فيديو)

أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده بقصف نفذه انفصاليون موالون لروسيا صباح اليوم السبت في شرق أوكرانيا، في حين دعا زعيمَي منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا إلى تعبئة عامة.

ونقلت رويترز عن شهود، سماع دوي عدة انفجارات صباح اليوم السبت في شمال مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، ولم يتضح بعدُ سبب الانفجارات.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا، وقالت القيادة العسكرية “نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا”.

وأعلن زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا تعبئة عامة اليوم السبت في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو روسي ذروتها.

يأتي ذلك بعدما أكد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوربا، أن هناك “زيادة كبيرة” في انتهاكات وقف إطلاق النار بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية التي تقاتلهم منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، في نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

وأعلن زعيم انفصاليي إقليم دونيتسك الموالي لروسيا شرقي أوكرانيا (دينيس بوشيلين) التعبئة العامة، على خلفية التوتر العسكري في منطقة دونباس.

وقال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية (دونيتسك الشعبية) المعلنة من طرف واحد في دونباس بشرق أوكرانيا في بيان إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة ودعا الرجال “القادرين على حمل سلاح في أيديهم” للحضور إلى المؤسسات العسكرية.

وبعد ذلك بوقت قصير، وقع (ليونيد باشنيك) زعيم جمهورية (لوغانسك الشعبية) على مرسوم مماثل، كما أعلنت السلطات الانفصالية، عن خطط لإجلاء نحو 700 ألف شخص استنادًا إلى مخاوف من هجوم وشيك من القوات الأوكرانية وهو اتهام نفته كييف بشكل قاطع.

وأعلن عدد من الأقاليم الروسية عن الاستعداد لاستقبال اللاجئين من مناطق دونباس بشرق أوكرانيا بعد إعلان دونيتسك ولوغانسك إجلاء المدنيين من أراضيهما وسط التصعيد العسكري.

ومع وصول الحافلات الأولى إلى مقاطعة روستوف الروسية، المتاخمة لدونباس، أعلن مسؤول في حكومة المقاطعة، أن السلطات المحلية قررت إعلان حالة التأهب لاستقبال اللاجئين.

وقال الجيش الأوكراني اليوم السبت إنه سجل 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في الصباح بعد 66 حالة خلال أربع وعشرين ساعة.

Analysis: China would back Russia, diplomatically, if it moved on Ukraine https://t.co/j2uIKHUD3D pic.twitter.com/rJRo96qiMU

— Reuters (@Reuters) February 19, 2022