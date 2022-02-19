مقتل جندي أوكراني وإعلان التعبئة العامة بإقليمين انفصاليين مع تواصل إجلاء السكان (فيديو)

أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده بقصف نفذه انفصاليون موالون لروسيا صباح اليوم السبت في شرق أوكرانيا، في حين دعا زعيمَي منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا إلى تعبئة عامة.

ونقلت رويترز عن شهود، سماع دوي عدة انفجارات صباح اليوم السبت في شمال مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، ولم يتضح بعدُ سبب الانفجارات.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا، وقالت القيادة العسكرية “نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا”.

#Видео Военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО, оснащенного системой С-400 «Триумф», выполнили электронные пуски ракет в рамках проведения показного тактического учения в Ленинградской области#Минобороны #АрмияРоссии #ЗВО #БоеваяПодготовка #С400 pic.twitter.com/7kkjANXjDB — Минобороны России (@mod_russia) February 18, 2022

إعلان التعبئة العامة

وأعلن زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا تعبئة عامة اليوم السبت في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو روسي ذروتها.

يأتي ذلك بعدما أكد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوربا، أن هناك “زيادة كبيرة” في انتهاكات وقف إطلاق النار بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية التي تقاتلهم منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، في نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

وأعلن زعيم انفصاليي إقليم دونيتسك الموالي لروسيا شرقي أوكرانيا (دينيس بوشيلين) التعبئة العامة، على خلفية التوتر العسكري في منطقة دونباس.

وقال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية (دونيتسك الشعبية) المعلنة من طرف واحد في دونباس بشرق أوكرانيا في بيان إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة ودعا الرجال “القادرين على حمل سلاح في أيديهم” للحضور إلى المؤسسات العسكرية.

وبعد ذلك بوقت قصير، وقع (ليونيد باشنيك) زعيم جمهورية (لوغانسك الشعبية) على مرسوم مماثل، كما أعلنت السلطات الانفصالية، عن خطط لإجلاء نحو 700 ألف شخص استنادًا إلى مخاوف من هجوم وشيك من القوات الأوكرانية وهو اتهام نفته كييف بشكل قاطع.

وأعلن عدد من الأقاليم الروسية عن الاستعداد لاستقبال اللاجئين من مناطق دونباس بشرق أوكرانيا بعد إعلان دونيتسك ولوغانسك إجلاء المدنيين من أراضيهما وسط التصعيد العسكري.

ومع وصول الحافلات الأولى إلى مقاطعة روستوف الروسية، المتاخمة لدونباس، أعلن مسؤول في حكومة المقاطعة، أن السلطات المحلية قررت إعلان حالة التأهب لاستقبال اللاجئين.

وقال الجيش الأوكراني اليوم السبت إنه سجل 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في الصباح بعد 66 حالة خلال أربع وعشرين ساعة.

Analysis: China would back Russia, diplomatically, if it moved on Ukraine https://t.co/j2uIKHUD3D pic.twitter.com/rJRo96qiMU — Reuters (@Reuters) February 19, 2022

تبادل الاتهامات

وذكرت السلطات الانفصالية أن القوات الأوكرانية قصفت عدة قرى اليوم السبت، في وقت دأب فيه الجانبان على تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وأبلغت القوات المسلحة في كييف في بيان عن 66 تبادلا لإطلاق النار بحلول الساعة 07.00 صباحا بالتوقيت المحلي (04.00 بتوقيت غرينتش)، في وقت وصف المتمردون في دونيتسك معقل الانفصاليين الوضع بأنه “خطير”.

وأشار البيان إلى أن “القوات المسلحة تسيطر على الوضع وتواصل تأدية مهمتها لصد واحتواء العدوان المسلح لروسيا، في وقت تنفي فيه موسكو رسميًّا تورّطها في الصراع وتقول إنه شأن داخلي أوكراني.

لقاء بوتين وماكرون

في ذات الشأن، أكّد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد في ظل تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وكان الإليزيه قد أعلن أمس الجمعة أن هذه المكالمة الهاتفية تهدف إلى “تجنب الأسوأ” في أوكرانيا.

وشدّد الإليزيه على ضرورة “تجربة كل شيء، والقيام بكل شيء حتى لا يحدث الأسوأ” محذّرا من “خطر غزو روسي للأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة حكومة” كييف، وليس فقط لتلك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية عقب محادثة جرت بين قادة ورؤساء حكومات أبرز الدول الغربية أمس “واجبنا هو تجنّب الأسوأ نعتقد أنه ما زال لدينا الإمكان لثني الرئيس بوتين عن المضي قدما نحو مهاجمة أوكرانيا”.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن الغربيين لم يرصدوا “أي انسحاب للقوات الروسية” المحتشدة على تخوم أوكرانيا، خلافًا لما أعلنته روسيا في الأيام الأخيرة.