عواصف عنيفة تضرب أوربا.. سقوط قتلى وانقطاع الكهرباء وتأهّب الجيش في بريطانيا (فيديو)

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم بعواصف عنيفة ضربت وسط أوربا أمس الخميس، وبلغت سرعة الرياح 181 كلم في الساعة معطّلة حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.

وفي بولندا وصلت سرعة الرياح إلى 125 كلم في الساعة وألحقت أضرارا كبيرة بأكثر من 500 منزل واقتلعت مئات الأشجار وقطعت الكهرباء ليلا عن 324 ألف منزل.

وقالت الشرطة هناك إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان بجروح عند سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء في (كراكوف) كما قتل شخص بسقوط شجرة على سيارته في غرب البلاد.

قتيلان في ألمانيا

وفي ألمانيا، لقي سائقان حتفهما نتيجة سقوط أشجار، أحدهما عمره 37 عاما قرب بلدة تقع في شمال البلاد والآخر عمره 55 عاما في قرية تقع وسط ألمانيا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لأمواج تضرب بعنف نوافذ عبّارة في نهر (إلبه)، وقالت الشركة المشغلة للعبّارة إنه لم يُصَب أحد بأذى.

وضربت عاصفة قوية ألمانيا ليلة الخميس، متسببة في وقف رحلات طائرات وقطارات وإغلاق مدارس في العديد من المقاطعات.

وسجلت أعنف الرياح في بروكن، أعلى قمة في جبال هارتس بوسط ألمانيا، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 152 كلم في الساعة.

وطلبت الشرطة الألمانية من الأهالي أن يلزموا منازلهم ويتجنبوا الحدائق والغابات بسبب الرياح القادمة من شمال البلاد، في حين ألغت شركة طيران لوفتهانزا 20 رحلة.

وأوقفت رحلات القطارات المسافرة مسافات بعيدة بين أنحاء شمال ألمانيا ومنها هامبورغ وبرلين وبريمن حتى منتصف يوم الخميس، بحسب الشركة المشغّلة للسكك الحديدية.





انقطاع الكهرباء

وضربت العواصف أيضا جمهورية التشيك وقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف منزل في حين أدى سقوط أشجار على طرق وسكك حديد إلى تعطل حركة المرور.

ونقل 3 أطفال إلى المستشفى للعلاج من إصابات بعد حادث مروري في جنوب غرب البلاد، عندما اقتلعت الرياح غطاء محرك سيارة ففقد السائق السيطرة عليها فانحرفت واصطدمت بسيارة أخرى.

وألحقت الرياح أضرارا بأسطح العديد من المباني في شتى أنحاء البلاد.

أما في هولندا فقد تسببت الرياح القوية في إصابة 3 أشخاص بجروح بينهم شرطي، أصيب عندما اقتلعت العواصف سطح مبنًى تجاريًّا كان يقف بالقرب منه.

واضطر رجال الإنقاذ إلى قطع سيارة لإخراج شخصين منها، بعدما سقطت عليها شجرة في بلدة تقع جنوب هولندا، في وقت أعلن فيه عن إرجاء رحلات طيران وإلغاء بعض الرحلات بالقطار.

وقالت شركة (كيه. إل. إم) الذراع الهولندية لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية، إنها ستلغي حوالي 170 رحلة من مطار (سخيبهول) في أمستردام اليوم الجمعة بسبب عاصفة شديدة.

وقال معهد الأرصاد الجوية الهولندي إنه من المتوقع أن تضرب العاصفة (يونيس) هولندا بعد ظهر الجمعة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، وحث الناس في جميع أنحاء البلاد على البقاء في المنازل كلما أمكن ذلك.

العاصفة أدت لقطع الكهرباء عن أكثر من 300 ألف منزل في تشيكيا

تأهب الجيش في بريطانيا

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات وضع الجيش في حال تأهب في حين أصدر مكتب الأرصاد تحذيرا “أحمر” قلما يصدر، ليومي الخميس والجمعة، محذرا من اقتراب عاصفة ترافقها رياح بسرعة 100 كلم في الساعة تمثل “خطرا على الأرواح”.

وأجبرت العاصفة الوشيكة ولي العهد الأمير تشارلز على إرجاء رحلة إلى جنوب ويلز اليوم الجمعة “حفاظا على المصلحة العامة”.

وتشق العاصفة طريقها في المحيط الأطلسي ويتوقع أن تعطّل الحركة مع وصولها إلى اليابسة الجمعة، بحسب مكتب الأرصاد.

وقالت السلطات في بلجيكا إنها سترفع التحذير في مناطقها الساحلية إلى المستوى البرتقالي، وثاني أعلى المستويات بعد الأحمر.

كما أصدرت فرنسا تحذيرا عند المستوى البرتقالي في مناطق شمال وشمال غرب البلاد.