“قصة عشق”.. احتفاء إماراتي بالقهوة التركية وأكاديمي يصف العلاقة مع أنقرة “بشهر العسل” (فيديو)

يتواصل احتفاء الإمارات بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشر حساب وكالة الأنباء الإماراتية تغريدة وصفت فيها القهوة التركية “بقصة عشق”.

وكتب حساب الوكالة “القهوة التركية قصة عشق بدأت من إسطنبول يوثقها النجاح التركي في إكسبو2020 دبي”.

وتضمن الفيديو المرافق للتغريدة احتفاءً كبيرا بالقهوة التركية إذ شُبهت العلاقة بينها وبين شعوب العالم “بعلاقة عشق سرمدية” مع نبذة تاريخية عن نشأتها.

أما أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله فقد اعتبر في تغريدة أن “شهر العسل الإماراتي التركي قد يمتد لسنوات طويلة”، وذلك رغم تغريداته وكتاباته الكثيرة التي هاجم فيها أردوغان وتركيا على مدار سنوات.

والجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الأولى للرئيس التركي للإمارات منذ عام 2013، وقد وُصفت مراسم استقباله هناك بالتاريخية، ونشر حساب أردوغان على تويتر مقطع فيديو لمراسم هذه الزيارة.

وكالة الأنباء الإماراتية تحتفي بالقهوة التركية وتصفها بـ"قصة عشق"! pic.twitter.com/tpsgM4LMFu — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 16, 2022

وشهد تغير موقف أبو ظبي من أنقرة قبيل الزيارة وأثناءها وبعدها تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، وكتب حساب المدون الإماراتي خليفة “دولة الإمارات ذات سيادة وتتخذ ما تراه مناسبا من توجهات وخطوات سياسية أو اقتصادية بما يخدم مصالحها ومسيرتها التنموية”.

ويرى وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني أن “الإمارات ليست ضد تركيا والإخوان فعليا. الإمارات كانت بحاجة لصنع عدو وهمي ليكون مبرر تدخلها في جنوب اليمن ليضفي هذا التدخل شيء من المشروعية الدولية والمصداقية الداخلية. اليوم تصالحت مع تركيا وغدا سيكون اليدومي -إذا ما قبل الإصلاح بما تفعل في الجنوب- ضيفا على ابن زايد في قصر الوطن”.

وكتب مغرد آخر “الدرس المستفاد للجميع أن السياسة ليس فيها عدو دائم وصديق دائم بل مصالح دائمة، فلذلك إذا رأيت خلافات بين الدول فالأفضل لك ترك الأمور للقيادات السياسية لإصلاحها مع بعضهم البعض”.