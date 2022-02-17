“قصة عشق”.. احتفاء إماراتي بالقهوة التركية وأكاديمي يصف العلاقة مع أنقرة “بشهر العسل” (فيديو)
يتواصل احتفاء الإمارات بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشر حساب وكالة الأنباء الإماراتية تغريدة وصفت فيها القهوة التركية “بقصة عشق”.
وكتب حساب الوكالة “القهوة التركية قصة عشق بدأت من إسطنبول يوثقها النجاح التركي في إكسبو2020 دبي”.
وتضمن الفيديو المرافق للتغريدة احتفاءً كبيرا بالقهوة التركية إذ شُبهت العلاقة بينها وبين شعوب العالم “بعلاقة عشق سرمدية” مع نبذة تاريخية عن نشأتها.
القهوة التركية.. قصة عشق بدأت من #إسطنبول يوثقها الجناح التركي في #إكسبو2020 دبي. #فيديو_وام pic.twitter.com/0YDsrBWA4s
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 16, 2022
أما أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله فقد اعتبر في تغريدة أن “شهر العسل الإماراتي التركي قد يمتد لسنوات طويلة”، وذلك رغم تغريداته وكتاباته الكثيرة التي هاجم فيها أردوغان وتركيا على مدار سنوات.
والجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الأولى للرئيس التركي للإمارات منذ عام 2013، وقد وُصفت مراسم استقباله هناك بالتاريخية، ونشر حساب أردوغان على تويتر مقطع فيديو لمراسم هذه الزيارة.
وكالة الأنباء الإماراتية تحتفي بالقهوة التركية وتصفها بـ"قصة عشق"! pic.twitter.com/tpsgM4LMFu
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 16, 2022
وشهد تغير موقف أبو ظبي من أنقرة قبيل الزيارة وأثناءها وبعدها تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، وكتب حساب المدون الإماراتي خليفة “دولة الإمارات ذات سيادة وتتخذ ما تراه مناسبا من توجهات وخطوات سياسية أو اقتصادية بما يخدم مصالحها ومسيرتها التنموية”.
أكاديمي إماراتي يصف العلاقات مع #أنقرة بـ"شهر العسل"! pic.twitter.com/ls0Aj3wdZa
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 16, 2022
ويرى وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني أن “الإمارات ليست ضد تركيا والإخوان فعليا. الإمارات كانت بحاجة لصنع عدو وهمي ليكون مبرر تدخلها في جنوب اليمن ليضفي هذا التدخل شيء من المشروعية الدولية والمصداقية الداخلية. اليوم تصالحت مع تركيا وغدا سيكون اليدومي -إذا ما قبل الإصلاح بما تفعل في الجنوب- ضيفا على ابن زايد في قصر الوطن”.
وكتب مغرد آخر “الدرس المستفاد للجميع أن السياسة ليس فيها عدو دائم وصديق دائم بل مصالح دائمة، فلذلك إذا رأيت خلافات بين الدول فالأفضل لك ترك الأمور للقيادات السياسية لإصلاحها مع بعضهم البعض”.
İki gün süren, iş birliğimizi yeni ufuklara taşıyacağına inandığımız Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimizi tamamlayarak Ankara’ya döndük. Ziyaretimiz, ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. 🇹🇷 🇦🇪 pic.twitter.com/m3PFTaDe6d
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 15, 2022