روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي لدى موسكو

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، تقارير إعلامية روسية وأمريكية قالت إن موسكو طردت نائب السفير الأمريكي لدى روسيا، في تصعيد جديد على إثر الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، إن طرد موسكو لنائب السفير الأمريكي لدى روسيا “لا مبرر له”، وحذّرت من تصاعد احتمال حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، تقارير لوكالة الإعلام الروسية تفيد أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان من البلاد.

وقالت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقها إلى ولاية أوهايو إن “تصرفات روسيا ضد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، والذي كان عضوًا رئيسًا في فريق قيادة السفارة.. ليس لها ما يبررها”.

وأضافت “من المهم الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يكون لبلدينا موظفون دبلوماسيون في موقع يمكّنهم من تسهيل الاتصال بين الحكومتين”.

وكررت تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم من أن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت.

بلينكن يدعو روسيا للتخلّي عن “مسار الحرب”

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، روسيا في الأمم المتحدة إلى “التخلّي عن مسار الحرب”، عارضًا سيناريو هجوم روسي على أوكرانيا ترى واشنطن أنه وشيك.

وقال بلينكن أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك “أنا هنا اليوم ليس لبدء حرب بل لتجنب” اندلاعها.