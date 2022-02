لا يُعرف عنها الكثير.. اكتشاف نادر لسمكة “قرش الشبح” يسعد العلماء (فيديو)

اكتشف علماء في نيوزيلندا سمكة من نوع “قرش الشبح” النادر أثناء مسح أجروه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في البلاد.

ولا تعد أسماك قرش الشبح، المعروفة باسم “الكيميرا” من أسماك القرش حقا، لكن ما يجمع بينهما هو أن الهيكل العظمي لكل منهما يتكون من الغضاريف وليس العظام.

‘Very Rare’ Baby Ghost Shark Found By Scientists

A deep water animal, the ghost shark is scientifically known as chimaera, with other names including rat fish, spook fish and rabbit fish.#ghostshark

https://t.co/1xxGmcjJ4E pic.twitter.com/K4P9s4wNKO — Insider24hrs (@insider24hrs) February 17, 2022

ولا يُعرف الكثير عن هذه الكائنات البحرية لأنها عادة ما تعيش في أعماق تصل إلى أكثر من 6 آلاف قدم (1829 مترا) ما يجعل الوصول إليها صعبا.

وقالت باحثة في المعهد الوطني النيوزيلندي لأبحاث المياه لرويترز اليوم الخميس “ما نعرفه عن هذه الأسماك عادة ما يكون من خلال الأسماك البالغة كبيرة الحجم، والتي يبلغ طولها مترا أو أكثر، لذا فإن العثور على واحدة في حجم راحة اليد هو أمر غير شائع بشكل لا يصدق”.

New Zealand Scientists' "Very Rare And Exciting Find": Baby Ghost Shark https://t.co/HTpimrrpW6 pic.twitter.com/Mc1hyriklH — NDTV News feed (@ndtvfeed) February 17, 2022

وكشفت أنه تم العثور على السمكة التي خرجت من بيضتها في الآونة الأخيرة على عمق 1.2 كيلومتر، وأظهرت صور السمكة الصغيرة زعانف سوداء متصلة بجسم من الجلد الشفاف وذيلا أبيض ناعما وعينين سوداوين.

وقالت الباحثة إن العثور على هذه السمكة “أمر رائع”، وأكدت أنها عرفت على الفور أنها كانت شيئا مختلفا، لذا أمسكت بها والتقطت لها بعض الصور التي انتشرت الآن على الإنترنت”.

Scientists in New Zealand have discovered a newly-hatched ghost shark which they say could inform their knowledge of the "mysterious" creature https://t.co/Sau0h3W6ni — CNN (@CNN) February 16, 2022

وأضافت أنه عادة ما يتم العثور على صغار أسماك قرش الشبح في أعماق مختلفة عن تلك التي توجد بها الأسماك البالغة وفي بعض الأحيان تبدو مختلفة في الشكل أيضا.

وتنمو أجنة قرش الشبح في البيض الراقد على قاع البحر، وتتغذى على الصفار حتى تصبح جاهزة للفقس.