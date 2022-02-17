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لا يُعرف عنها الكثير.. اكتشاف نادر لسمكة “قرش الشبح” يسعد العلماء (فيديو)

17/2/2022

اكتشف علماء في نيوزيلندا سمكة من نوع “قرش الشبح” النادر أثناء مسح أجروه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في البلاد.

ولا تعد أسماك قرش الشبح، المعروفة باسم “الكيميرا” من أسماك القرش حقا، لكن ما يجمع بينهما هو أن الهيكل العظمي لكل منهما يتكون من الغضاريف وليس العظام.

ولا يُعرف الكثير عن هذه الكائنات البحرية لأنها عادة ما تعيش في أعماق تصل إلى أكثر من 6 آلاف قدم (1829 مترا) ما يجعل الوصول إليها صعبا.

وقالت باحثة في المعهد الوطني النيوزيلندي لأبحاث المياه لرويترز اليوم الخميس “ما نعرفه عن هذه الأسماك عادة ما يكون من خلال الأسماك البالغة كبيرة الحجم، والتي يبلغ طولها مترا أو أكثر، لذا فإن العثور على واحدة في حجم راحة اليد هو أمر غير شائع بشكل لا يصدق”.

وكشفت أنه تم العثور على السمكة التي خرجت من بيضتها في الآونة الأخيرة على عمق 1.2 كيلومتر، وأظهرت صور السمكة الصغيرة زعانف سوداء متصلة بجسم من الجلد الشفاف وذيلا أبيض ناعما وعينين سوداوين.

وقالت الباحثة إن العثور على هذه السمكة “أمر رائع”، وأكدت أنها عرفت على الفور أنها كانت شيئا مختلفا، لذا أمسكت بها والتقطت لها بعض الصور التي انتشرت الآن على الإنترنت”.

وأضافت أنه عادة ما يتم العثور على صغار أسماك قرش الشبح في أعماق مختلفة عن تلك التي توجد بها الأسماك البالغة وفي بعض الأحيان تبدو مختلفة في الشكل أيضا.

وتنمو أجنة قرش الشبح في البيض الراقد على قاع البحر، وتتغذى على الصفار حتى تصبح جاهزة للفقس.

المصدر : رويترز