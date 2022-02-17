شاهد: إنقاذ فتاة من الانتحار في اللحظة الأخيرة

تمكن رجال الإنقاذ بحيلة ذكية وسرعة بديهة من إنقاذ فتاة كانت تحاول الانتحار من أعلى أحد جسور العاصمة الإيرانية طهران، بحسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية.

وأظهر المقطع وصول رجال الإنقاذ بواسطة رافعة إلى الفتاة التي كانت تقف على الجسر، ثم تحدثوا معها كي تتراجع عن فكرة الانتحار على ما يبدو.

وفي لحظة خاطفة أمسك رجال الإطفاء بالفتاة وجذبوها إلى داخل الرافعة وسط هتافات عدد من المواطنين الذين كانوا يشاهدون ما يجري.

إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في اللحظات الأخيرة #إيران pic.twitter.com/4NBC5wuY7i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2022

ووفقًا للبرنامج الوطني للوقاية من الانتحار الذي أعلنت عنه وزارتا الصحة والداخلية في إيران في فبراير/شباط من العام الماضي، فإن معدلات الانتحار تشهد زيادة سنوية في البلاد.

وارتفع حالات الانتحار من 3306 حالة في 2015 إلى 5143 عام 2019، أي بزيادة 56%، كما ارتفعت سنويا منذ 2016 وحتى 2019، بنسبة تتراوح بين 8% و10%، بحسب المصدر نفسه.

ويقدر متخصصون عدد حالات الانتحار في إيران بـ15 حالة يوميا، عدا محاولات الانتحار غير الناجحة التي لا ترغب الأسر في الكشف عنها في العادة.

ويرجع بعض المراقبين حالات الانتحار في إيران إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد جراء وباء كورونا فضلا عن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.