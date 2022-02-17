سقوط طفل أفغاني في بئر عميقة واستمرار المحاولات لإنقاذه (فيديو)

في حادثة مماثلة لواقعة وفاة الطفل المغربي ريان، سقط طفل أفغاني يبلغ من العمر نحو 5 سنوات في بئر عميقة في ولاية زابل جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان (أحمد الله وثيق) إن الجهود تبذل لإنقاذ الطفل.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن محافظ الولاية والمسؤولين المحليين زاروا المكان، وأن الطفل حالته جيدة حتى الآن.

لحظات عصيبة.. محاولة إنقاذ طفل أفغاني عمره 5 سنوات سقط في بئر عميقة في #أفغانستان pic.twitter.com/Xy4cC9nkj1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2022

وبحسب السكان، سقط الطفل في البئر الساعة في التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ويقول الشهود إن السكان المحليين حاولوا في البداية استخدام القوة البشرية لإنقاذ الطفل، لكن باءت محاولتهم بالفشل، وتحاول السلطات المحلية الآن إخراج الطفل من البئر بمساعدة المعدات الحديثة.

زابل ولایت جلدک سیمه کې د هغه ماشوم د ژغورنې کار روان دي چي يوې ژورې څاه ته لويدلی

ماشوم ۶ کاله عمر لري فعلا یې صحي وضعه ښه ده

د ژغورنې کار په احتياط پر مخ ځي ترڅو ماشوم په سالمه توګه ترلاسه شي

سیمې ته د زابل والي او نور مسولين پر وخت حاضرشوي او خاصې سپارښتنې یې کړې. pic.twitter.com/J2SdDj5TdB — Ahmadullah wasiq (@WasiqAhmadullah) February 16, 2022

لحظات عصيبة

وأظهرت مقاطع الفيديو من مكان الحادث محاولة إنقاذ الطفل الأفغاني، واللحظات العصيبة التي يعيشها، في وقت لا تزال عملية إنقاذه مستمرة وتستخدم السلطات كاميرات لمراقبة حالة الطفل داخل البئر.

ولم يعرف سبب سقوط الطفل حتى الآن، بحسب الصحف والمواقع الأفغانية.

وتشابهت حادثة الطفل الأفغاني، مع حادثة الطفل المغربي ريان، والذي عاش العالم معه لحظات عصيبة أيضا أثناء عمليات إنقاذه، بعد 5 أيام من انزلاقه في بئر بالمغرب.

زابل: په چاه عميق کې د بند پاته ماشوم د ژغورنې هڅې جدي روانې دي، عمله په احتياط کار کوي چي ماشوم ته د چاه د نړيدو له امله زيان ونه رسيږي.

د افغانستان حکومت د فوايد عامې چارواکي په کار بوخت دي، همدا راز د دفاع وزارت هم په جريان کې دی که ضرورت شي چي د هليکوپتر په توسط وسايل ورسوي pic.twitter.com/EJ2CFQ94BX — Ahmadullah wasiq (@WasiqAhmadullah) February 17, 2022

واستطاع العمال إنزال كاميرا داخل البئر للاطمئنان على الطفل، وأنزلوا له الطعام والشراب، وظهر من خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرك.

ولم يعرف على وجه الدقة إن كان أصيب أثناء سقوطه، في حين قال أحد العمال إنه سمع صوت بكاء الطفل، وإنه ما زال على قيد الحياة بعد أكثر من 24 ساعة علق فيها في أعماق البئر.