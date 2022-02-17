ترحيب إسرائيلي بالقرار.. أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية”

أعلنت أستراليا اليوم الخميس اعتزامها تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية” لتصبح أحدث دولة تقدم على هذه الخطوة.

وكانت أستراليا قد أدرجت في وقت سابق كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل الحركة بأسرها.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية (كارين أندروز) خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات “آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة”.

وأضافت “من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال”.

وقالت “بناء على مشورة الوكالات الحكومية المعنية، فإنني مقتنعة بأن هذه المنظمات تستوفي المعايير لإدراجها منظمات إرهابية بموجب القانون الجنائي”.

مظاهرة في ملبورن بأستراليا تضامنًا مع غزة (أرشيف غيتي)

وأدرجت أستراليا كتائب القسام في قائمة المنظمات الإرهابية عام 2003، وقال البيان إن أندروز تهدف إلى “وضع اللمسات الأخيرة على القائمة في أقرب وقت ممكن”.

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وعلى بعض الأنشطة المتعلقة بالحركة، وقد تصل عقوبة المخالفين إلى السجن 25 عاما.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، بعد فوز حركة حماس عام 2006 بأغلب مقاعد البرلمان الفلسطيني، وهو انتصار قاد إلى صراع مسلح مع حركة فتح وانتهى بسيطرتها على غزة.

وتصنف الولايات المتحدة وبريطانيا حماس “منظمة إرهابية” كما أن قرارا مماثلا للاتحاد الأوربي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.

وخاضت كتائب القسام العديد من المعارك مع إسرائيل ردا على عدوانها على الشعب الفلسطيني، كما نفذت عمليات عسكرية ضدها.

قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "أرحب بقرار أستراليا تصنيف حماس بأكملها تنظيما إرهابيا. أشكر صديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على عمله من أجل ذلك في أعقاب المحادثات التي اجريناها حول هذا الموضوع المهم. هذه هي خطوة هامة أخرى في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 17, 2022

ترحيب إسرائيلي

ورحبت إسرائيل بالخطوة الأسترالية، وكتب (أوفير جندلمان) المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي “قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: أرحب بقرار أستراليا تصنيف حماس بأكملها تنظيما إرهابيا”.

وأضاف “أشكر صديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على عمله من أجل ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريناها حول هذا الموضوع المهم”.

وقال “هذه هي خطوة هامة أخرى في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب”.