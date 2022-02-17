بالتزامن مع زيارة السيسي.. وقفة لنشطاء في بروكسل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في مصر (فيديو)

تظاهر نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، في ساحة (دو ترون) في بروكسل، الأربعاء، بينما يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الملك البلجيكي لويس فيليب ليوبولد ماري.

وقال رامي شعث المعتقل السابق الذي اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية للخروج من السجن خلال المظاهرة إنه “لا يمكن أن يتحقق الأمن ولا التنمية في ظل وجود الخوف، وإغلاق منظمات المجتمع المدني”.

وأكد أن “النشطاء في مصر باتوا يخشون السلطة لأنه قد يتم توقيفهم في أي لحظة وزجهم بالسجون. لا يمكن أن يتوفر الأمن دون وجود منظومة عدالة ومنظومة قضائية ودون اعتقال الناس بشكل تعسفي”.

وشدد على أنه “لا يمكن أن يبقى الشخص موقوفًا بشكل تعسفي لأكثر من عامين”.

وقال إنه “لا يمكننا تحقيق الأمن في ظل قتل الناس ومد فترة سجنهم ووجود التعذيب في السجون، حيث يختفي الناس لسنوات ويعذبون من الصباح إلى المساء”.

وكان ملك بلجيكا لويس فيليب استقبل السيسي بالقصر الملكي البلجيكي، كما التقى الرئيس المصري مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوربي، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون بين الجانبين.