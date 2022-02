“الوضع أشبه بساحة حرب”.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة بمدينة برازيلية (فيديو)

لقي 94 شخصاً على الأقل مصرعهم -بينهم 8 أطفال- جراء انزلاقات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، الثلاثاء، في مدينة بتروبوليس التاريخية الواقعة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، حسب وسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة المدينة.

وأعادت سلطات ولاية ريو دي جانيرو (جنوب شرق البرازيل) تقييم الوضع مساء الأربعاء لتعلن عن “94 وفاة مؤكدة”، فيما أعلن رجال الإغاثة إنقاذ 24 شخصًا.

As death toll from heavy rains in Brazil rises to 104, at least 54 homes destroyed, 370 people housed in shelters after floods and landslides https://t.co/KHFPfOcyUs pic.twitter.com/71qfnlQxCV

وقال مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو إن 35 شخصا سُجلوا في عداد المفقودين، رغم أن رجال الإطفاء وسلطات الإنقاذ الأخرى لم تقدم أي رقم.

وخلال ساعات قليلة شهدت هذه المنطقة تساقط 260 ميليمتراً تقريبًا من الأمطار، أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر فبراير/شباط، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

ونُقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أُقيمت غالبيتها في مدارس بحسب مسؤولين، ووجهت جمعيات خيرية نداءات طلبا لفرش للنوم وبطانيات وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنعة واقية.

Video: Brazil Petropolis, people trying to get out of the transport. At least 93 people died as a result of floods & landslides #Landslide #floods #heavyrain #tormenta #rainfall #storm #lluvia #chuvas #aluvión #Weathercloud pic.twitter.com/tfWLSWbmyR

وتعرض ما يصل إلى 80 منزلا للانهيارات الأرضية في منطقة مورو دا أوفيسينا، وفقا للسلطات التي تتوقع ارتفاع عدد القتلى واضطر أكثر من 377 شخصا إلى مغادرة منازلهم.

وانتشرت مشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفح التلال وسيارات تجرفها الفيضانات.

كما اجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط مدينة بيتروبوليس التاريخية جارفة معها السلع والبضائع.

وطمرت كميات هائلة من الطين المنازل التي تناثرت أسقفها المصنوعة من الصفيح على الأرض، ولا تزال كميات كبيرة من المياه تتدفق من التلال.

وقال مسؤولون إن أكثر من 180 عنصر إطفاء يشاركون في جهود الطوارئ يعاونهم في ذلك 400 جندي.

At least 98 people have died and 400 left homeless after devastating mudslides and floods swept through a mountainous region of Brazil’s Rio de Janeiro state.

21 people have been recovered alive so far during rescue efforts in Petropolis

pic.twitter.com/sXjlZO9W10

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) February 17, 2022