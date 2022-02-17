إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيّرة لحزب الله على حدود لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إنه أسقط طائرة مسيّرة تابعة لجماعة حزب الله اللبناني على الحدود.

جاء ذلك في بيان للجيش، غداة إعلان وزارة الدفاع استعدادها لصد هجوم محتمل بطائرة مسيرة من إيران.

وأفاد البيان بأن “قوات الجيش أسقطت مسيرة (درون) تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، والتي تسللت من داخل لبنان”.

وأوضح أن “المسيّرة كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث”.

وأضاف البيان أن “جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل”.

وفي سياق متصل أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في بيان أوردته وكالة الإعلام الوطنية (اللبنانية) الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي “أبلغها عصر الخميس، من خلال آليات الارتباط والتنسيق، أنه تم إسقاط طائرة من دون طيار جنوب الخط الأزرق (الحدودي)”.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي قوله: “نحن بدورنا أبلغنا القوات المسلحة اللبنانية ونتابع الأمر مع الأطراف”.

ولم تصدر جماعة حزب الله بيانًا بالخصوص، بيد أنه الأمين العام للحزب حسن نصر الله أعلن أمس الأربعاء، بدء تصنيع طائرات مسيّرة.

والأربعاء، قالت قناة (كان) العبرية الرسمية إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تستعد لاحتمال هجوم قريب بطائرة مسيّرة من إيران.

وأشارت القناة أن ذلك “يأتي على خلفية ادعاء إيران بأن إسرائيل تساعد القوات الأمريكية في مهاجمة الحوثيين والمنظمات التابعة لإيران في اليمن”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل، إسقاط طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان.

ولا تزال إسرائيل تحتل جزءًا من أراضي لبنان تقدر مساحتها بأكثر من 200 كيلومتر مربع، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه الذي احتلته على مدى 22 عامًا.

وقال نصر الله إن الجماعة تنتج الطائرات المسيّرة، وباتت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة.

وأضاف في خطاب لأنصاره “نحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان، (واللي بدو يشتري يقدّم طلب)”.

وأضاف: “أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عددًا كبيرًا منها إلى دقيقة، ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران”.

ويمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما تقول الجماعة إنه مكرّس حصرًا للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل التي تحتل مناطق جنوبي البلاد.