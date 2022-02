أمريكا في “المراحل الأخيرة” من المحادثات النووية.. وإيران: بتنا أقرب من أي وقت للتوصل لاتفاق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (نيد برايس) إن الولايات المتحدة “في خضم المراحل النهائية” من المحادثات غير المباشرة مع إيران التي تستهدف إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال -خلال إفادة صحفية- مساء أمس عن الاتفاق النووي “هذه في الحقيقة المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدورنا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا”.

من ناحية أخرى كتب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في تغريدة على تويتر “بتنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق”.

وأضاف “بعد أسابيع من المحادثات المكثفة بتنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق” وأضاف “لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء”.

ورأى باقري أن الأمر يعود الآن إلى شركاء المفاوضات لاتخاذ قرارات وصفها “بالجدية”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إيران أنها تريد إعلانا سياسيا من الكونغرس الأمريكي تتعهد فيه الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.

After weeks of intensive talks, we are closer than ever to an agreement; nothing is agreed until everything is agreed, though.

Our negotiating partners need to be realistic, avoid intransigence and heed lessons of past 4yrs.

Time for their serious decisions. https://t.co/kRnSte9Bzu

— علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) February 16, 2022