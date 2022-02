مع الحكيم.. لماذا لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء الجائحة؟ (فيديو)

أكد مختص في علم الفيروسات والأوبئة أن إعلان موعد انتهاء جائحة كورونا في العالم هو قرار يخص منظمة الصحة العالمية، التي لا تستطيع إعلان مثل هذا القرار إلا إذا انتهى الوباء من كل دول العالم.

وأشار إلى أن هذا ما تفعله المنظمة الدولية التي لا تستطيع إصدار إشعار بانتهاء الجائحة، على الرغم من تصريحات بعض الدول التي أعلنت خلوّ بعض الأماكن من الوباء ورفع القيود.

وقال الدكتور (محمد العوراني) المختص بعلم الفيروسات والأوبئة -عضو لجنة مكافحة كوفيد-19 بولاية كاليفورنيا الأمريكية- إن المتحور الفرعي من أوميكرون لا يتميز ببصمة مختلفة في الفحوص المخبرية، وقد يكون ذلك سبب تسميته بأسماء عديدة.

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج (مع الحكيم) أن وسائل الإعلام تتناول مصطلحات مثل “المتحور المتخفي” أو المتحور الشبحي، مشيرًا إلى أنه في الواقع هو نفسه المتحور الفرعي من أوميكرون (BA2).

ووفق التقارير، فإن هذا المتحور الفرعي يتمتع بمعدل انتشار أكبر وقد أصبح النسخة الطاغية في الولايات المتحدة حاليًّا.

وأعلنت شركتا فايزر ومودرنا عن إجراء تجارب على لقاحات ضد متحورَي أوميكرون BA1 وBA2 تُعلن النتائج الخاصة به قريبًا.

وفي الشأن ذاته، قال رئيس الوزراء الياباني إن حكومته ستنظر في إمكانية منح موافقة مبكرة لعقّار مضاد لكورونا تنتجه شركة (شيونوغي) يؤخذ بالفم.

