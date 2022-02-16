مصري يخترع كرسيا متحركا يعمل بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعي (فيديو)

ابتكر باحث مصري كرسيًّا متحرّكًا كهربائيًّا يتحرّك عبر أوامر يتلقاها في صورة إشارات وموجات من المخ لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في شؤون حياتهم اليومية.

ويعتمر عبد الرحمن عمران وحدة رأس متصلة بالكرسي المتحرّك، ويمكنه بسهولة تحريك رأسه في الاتجاه الذي يرغب فيه، فيما يستطيع الكرسي الدوران 360 درجة.

وولد عمران بعيب خلقي أثر في مهاراته الحركية، ولم يتمكّن من المشي إلا عند سن الخامسة بعد عمليات جراحية عدة، وكثير من جهود إعادة التأهيل.

وكان الباحث الشاب البالغ من العمر 24 عامًا مسكونًا بالرغبة في اختراع جهاز يمكن أن يساعد العاجزين عن المشي أو تحريك أطرافهم.

يقول عبد الرحمن لوكالة رويترز إن مرضى الشلل الرباعي يواجهون صعوبة في أنهم لا يستطيعون تحريك أطرافهم، وبالتالي لا يستطيعون استخدام الكراسي الكهربائية المتوافرة حاليًا في الأسواق، والتي يتم التحكم بها عبر عصاة مثبتة في الذراعين.

ووجد مشروعه الذي بدأ العمل عليه في 2015 من يتبناه، إذ ساعدته الهيئة العربية للتصنيع في مصر على تطويره وتجهيزه للإنتاج بالجملة.

وستشمل خطط الطرح الأولية السوق المصرية، على أن تعقبها خطة تسويقية للتصدير إلى الخارج.