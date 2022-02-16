مالك منزل بحي الشيخ جرّاح: نتعرض لتطهير عرقي وحرب يومية منذ عام (فيديو)

أكد الفلسطيني صالح دياب -أحد أصحاب المنازل المهددين بالطرد في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة- أنهم في شبه حالة حرب يومية منذ ما يقارب العام في عملية أشبه بالتطهير العرقي، على حد وصفه.

وقال في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن “بلدية الاحتلال في القدس والمستوطنين والمحاكم الإسرائيلية كلهم يقفون ضد العائلات العزل، وكل القوانين ليست في صالحهم بدءًا من الغرامات ووصولًا إلى الاعتقالات والاعتداءات الجسدية واللفظية والتهجير القسري”.

وأضاف “يهدمون البيوت أمام جميع وسائل الإعلام العالمية ولا يحرك أحد ساكنًا، وحوّلوا حياتنا إلى سجن كبير بإغلاق مداخل الحي ومنع دخول أي متضامنين، وقبل نصف ساعة فقط منعوا مجموعة من الشبان من تناول العشاء في الشارع واعتدوا عليهم بالضرب”.

وتابع “جلست من قبل مع مسؤولين بالأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وسفراء دول، واطلعوا جميعًا على مأساتي، ثم يكتفون بالاستنكار والشجب وسط تهديدات المستوطنين المستمرة لنا ولعائلاتنا بحرق بيوتنا لو لم نغادرها”.

وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم خلال الأيام الأخيرة على الأهالي في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة وسط استمرار للتوتر عقب رفض عضو الكنيست المتطرف (إيتمار بن غفير) مغادرة الحي والإصرار على إبقاء مكتبه هناك مفتوحًا.

واعتدت قوات الأمن الإسرائيلي على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص أثناء وجوده في حي الشيخ جرّاح رغم حالته الصحية واعتماده على عكازين للمشي.

رغم حالته الصحية.. قوات الاحتلال تعتدي على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص#حي_الشيخ_جراح#فلسطين pic.twitter.com/GipqfzfDbN — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 15, 2022

ولا يزال وسم (#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح) بين الأكثر تداولًا فلسطينيًّا وعربيًّا، وكتبت عليه إحدى المغردات “ما يجري في حي الشيخ جراح ليس مجرد صراع على حي وعدة بيوت، بل هو صراع على الأرض. صراع بين من يملك ومن لا يملك، بين محتل غاصب وأناس متمسكين بحقهم وبأرضهم”.

وعلى الوسم ذاته غردت أمنية خالد “ما يحدث هو واقع لما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية. ما يجري هو تطهير عرقي وفصل عنصري، استيلاء بالقوة على منازل أهالي حي الشيخ جراح”.

أما هادي فقال “الاعتداء على الشيخ جراح هو اعتداء على كل فلسطين”، وكتبت رغد “آن للنكبة ألا تستمر”.

وغردت رهف “قضية حي الشيخ جراح لم تنته منذ شهر مايو الماضي، بدأت بعائلة الكرد وباقي عائلات حي كرم الجاعوني واليوم مع عائلة سالم في حي كبانية أم هارون. القضية مستمرة ومهمتنا واحدة لا توقفوا النشر”.