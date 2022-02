رئيسة مجلس النواب الأمريكي تتعهد من الكنيست بدعم إسرائيل في مواجهة إيران

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الولايات المتحدة تدعم بشكل “صلب” أمن إسرائيل في مواجهة إيران، وذلك خلال كلمة ألقتها، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

ووصلت بيلوسي على رأس وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إسرائيل لتأكيد الدعم الأمريكي لتل أبيب.

وقالت بيلوسي “نحن معًا في الحرب على الإرهاب الذي تمثّله إيران، سواء في المنطقة أو من خلال نشاطها النووي.. قرب إسرائيل من إيران مثار قلق لنا جميعًا”.

وأضافت: “التهديد النووي لإيران هو تهديد عالمي؛ إن قرب إسرائيل من إيران مصدر قلق لنا جميعًا”.

وتابعت: “قلت منذ فترة طويلة إن أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين، كان إقامة دولة إسرائيل؛ أنا فخورة جدًا بأن أمريكا هي أقدم حليف لإسرائيل”.

وقالت بيلوسي “فخورون جدًا برئيسنا، جو بايدن، الذي أظهر لعقود عديدة التزامًا طويل الأمد تجاه إسرائيل، وينعكس ذلك في سياساته رئيسًا للولايات المتحدة”.

كما عبّرت الديمقراطية بيلوسي عن أملها في أن يوافق مجلس الشيوخ “قريبًا جدًا” على التمويل الإضافي الذي أقرّه مجلس النواب في سبتمبر/أيلول الماضي لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، والتي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ المحلية الصنع التي تُطلق من قطاع غزة المحاصر.

وكان الكونغرس الأمريكي أقرّ هذه المساعدة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو/أيار الماضي.

As threats to democracy grow more alarming and urgent, I am leading a Congressional delegation to Israel, Germany and the United Kingdom to focus on advancing security and stability, economic prosperity and democratic governance around the world.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 15, 2022