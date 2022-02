واجهت المضايقات بهتاف “الله أكبر”.. طالبة هندية تصبح رمزًا للصمود في معركة منع الحجاب ببلادها

تحولت موسكان خان -الطالبة الهندية التي تصدت لمجموعة من الشبان ضايقوها لارتدائها الحجاب في جامعتها بولاية كارناتاكا الهندية- إلى رمز للصمود، ليس فقط للمسلمات اللاتي يقاومن حظر الحجاب، بل لجميع النساء الرافضات للاستسلام والتنازل عن حقوقهن.

وبحسب مقابلة أجرتها مع موقع (ذي واير)، فإن موسكان كانت تردد حينها “الله أكبر” ليس لإهانة أولئك الشبان الذي كانوا يرددون هتافات هندوسية، بل كي يمنحها الله الشجاعة والقوة في ذلك الموقف، وفق تعبيرها.

وقالت موسكان في المقابلة إنها ترتدي الحجاب منذ أن كانت في السابعة أو الثامنة من عمرها، وأضافت مستذكرة ما حدث لها “كنت خائفة جدًّا في ذلك الوقت. كنت أرتعد وذكرت اسم الله ليساعدني. وعندما قلت: الله أكبر، امتلكت القوة والشجاعة لمواجهة الموقف”.

وأضافت “لم أكن أعرف حتى أن هناك احتجاجًا. عندما ذهبت إلى الكلية أحاط بي عدد من الشبان وأخبروني بأنه إذا أردتُ الدخول فعليّ خلع حجابي أو العودة إلى المنزل”.

A lone Muslim girl on the way to her college in Karnataka, India is being heckled and harassed by a Hindu right-wing mob for wearing a hijab! pic.twitter.com/DiVjCbqpdW

— Ashok Swain (@ashoswai) February 8, 2022