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تشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله (فيديو)

عائلة الشهيد نهاد البرغوثي تلقي عليه نظرة الوداع
16/2/2022

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، جثمان شاب قتله الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء غربي مدينة رام الله.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد نهاد أمين البرغوثي (20 عامًا) من المستشفى الاستشاري في رام الله نحو مسقط رأسه بقرية كُفر عِين شمالي المدينة ومن ثم إلى مقبرة القرية.

وحمل المشيعون علم فلسطين ورايات المقاومة، ورددوا هتافات غاضبة منها “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”، ودعوا فصائل المقاومة للرد على جرائم الاحتلال.

 

والثلاثاء، استشهد البرغوثي برصاص الجيش الإسرائيلي إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة للاحتلال في بلدة النبي صالح.

والشهيد البرغوثي أسير محرر أمضى أكثر من عامين في سجون الاحتلال واعتقل وعمره 17 عامًا.

وتشهد قرية النبي صالح اقتحامات مستمرة وشبه يومية من قوات الاحتلال والمستوطنين يتخللها عادةً عمليات دهم وتفتيش في البلدة واندلاع مواجهات.

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 استشهد 75 فلسطينيًّا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

المصدر : وكالات