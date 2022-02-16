تشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله (فيديو)

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، جثمان شاب قتله الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء غربي مدينة رام الله.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد نهاد أمين البرغوثي (20 عامًا) من المستشفى الاستشاري في رام الله نحو مسقط رأسه بقرية كُفر عِين شمالي المدينة ومن ثم إلى مقبرة القرية.

وحمل المشيعون علم فلسطين ورايات المقاومة، ورددوا هتافات غاضبة منها “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”، ودعوا فصائل المقاومة للرد على جرائم الاحتلال.

بالفيديو والصور| جماهير "كفر عين" تشيع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي تفاصيل: https://t.co/MFSkY6jWdS pic.twitter.com/ejHguAAud7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 16, 2022

والثلاثاء، استشهد البرغوثي برصاص الجيش الإسرائيلي إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة للاحتلال في بلدة النبي صالح.

والشهيد البرغوثي أسير محرر أمضى أكثر من عامين في سجون الاحتلال واعتقل وعمره 17 عامًا.

#فيديو| تشييع جثمان الشـ ـهيد نهاد البرغوثي من بلدة كفر عين في رام الله والذي ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال بقرية النبي صالح أمس pic.twitter.com/nJSL9SmLWS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 16, 2022

وتشهد قرية النبي صالح اقتحامات مستمرة وشبه يومية من قوات الاحتلال والمستوطنين يتخللها عادةً عمليات دهم وتفتيش في البلدة واندلاع مواجهات.

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 استشهد 75 فلسطينيًّا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.