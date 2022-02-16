السودان.. حادث سير يودي بحياة مسافرين في حافلة ركاب بولاية شمال كردفان (فيديو)

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حادث سير مروع لحافلة ركاب بمنطقة تقع بين بلدتي بارا والجبرة بولاية شمال كردفان غربي السودان.

وقال مصدر محلي للجزيرة مباشر إن الحافلة كانت متجهة من العاصمة الخرطوم إلى مدينة الفاشر في ولاية دارفور.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة مصرع عدد من الأشخاص، وتناثر الجثث والأمتعة على قارعة الطريق في مكان الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المدير التنفيذي لمحلية بارا -برفقة لجنة أمنية- وقف على حادث مروري وقع صباح اليوم بمنطقة أم قرفة (طريق الصادرات) بعد انقلاب حافلة سياحية.

وقالت الوكالة إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين.