البحرين.. مظاهرات وغضب يعم المنصات رفضا لزيارة رئيس وزراء إسرائيل (فيديو)

تتواصل ردود الفعل في الشارع البحريني وعلى المنصات الرقمية مع أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى المملكة، كما رصدها برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر.

وخرجت مساء أمس الثلاثاء مظاهرات عدة في شوارع البحرين احتجاجًا على زيارة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى المنامة، جرى خلالها حرق العلم الإسرائيلي وترديد شعارات تندد بالتطبيع.

وتزامنًا مع الزيارة أيضًا أطلق مدونون وسم (#البحرين_ترفض_الصهاينة) وكتب فاضل الزكي على هذا الوسم “(نفتالي بينيت) أنت رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس ويغتصب كل أراضي فلسطين، ويرتكب جرائم القتل يوميا بحق إخوتنا هناك، ويمارس ضدهم أبشع صور الظلم والإرهاب، ولذا نحن نرفض وجودك في البحرين”.

وغرّد المحامي علي يحيى “زيارة مهينة لشعب البحرين والشعب العربي والإسلامي. هكذا تتقدم المصالح الوهمية على المبادئ القويمة”.

ودوّن البرلماني البحريني السابق ناصر الفضالة “التطبيع مع الاحتلال الصهيوني سياسة قاصرة وضارة للقضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية على مستوى الحكومات والشعوب، كما يشكل خطرًا قوميًا ووطنيًا وأمنيًا يهدد جميع الأوطان. ولهذا وجب على الشعوب العربية والإسلامية مناهضة التطبيع”.

#التطبيع مع #الاحتلال_الصهيوني سياسة قاصرة وضارة للقضية #الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية على مستوى الحكومات والشعوب، كما يشكل خطراً قومياً ووطنياً وامنياً يهدد جميع الأوطان، ولهذا وجب على الشعوب العربية والإسلامية #مناهضة_التطبيع #بحرينيون_ضد_التطبيع — ناصر الفضالة #الأقصى (@nsfadala) February 14, 2022

وكتب أحمد “أنا كمواطن بحريني أعبّر عن رفضي القاطع واستنكاري الشديد لزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى أرضي البحرين، وهذه الزيارة لا تمثل البحريني الغيور على القضية الفلسطينية”.

وكتب الباحث محمد عودة “لا شك أن التطبيع هو الحدث المشين الذي مارسته بعض الدول العربية علانية وبعضها سرًا، لكن الثابت في الأمر أن كيان الاحتلال لا يحفظ عهدًا، وعاجلًا أو آجلًا سيعرف المطبّعون مدى خيبتهم لكن أملنا ألا يكون ذلك بعد فوات الأوان”.

لا شك أن #التطبيع هو الحدث المشين الذي مارسته بعض الدول العربية علانية وبعضها سرا، لكن الثابت في الأمر أن كيان الاحتلال لا يحفظ عهدا، وعاجلا أو آجلا سيعرف المطبعين مدى خيبتهم، لكن أملنا أن لا يكون ذلك بعد فوات الأوان — M.O.Al-Agha 🇵🇸 (@MOAlAgha) February 15, 2022

في المقابل، غرد المدّون البحريني شاهين الجنيد قائلًا “عهود جديدة في المنطقة، مشهد مليء بالحب والإيجابية. أنا سعيد جدًا”.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان استقبلا بينيت أمس الثلاثاء، وتداول المدونون على نطاق واسع لحظة عزف النشيد الإسرائيلي داخل قصر ولي عهد البحرين خلال الزيارة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، أعرب ملك البحرين عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة بينيت في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة.

البحرين | رغم الاجراءات الأمنية المشددة، تظاهرة غاضبة وسط العاصمة المنامة تندد بزيارة رئيس الوزراء الصهيوني للبحرين – ١٥ فبراير ٢٠٢٢#البحرين_ترفض_الصهاينة #التطبيع_خيانة #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/dQfmN9sLio — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) February 15, 2022