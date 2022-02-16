أزمة أوكرانيا.. روسيا تعلن انتهاء مناورات عسكرية والقادة الغربيون يواصلون تحذيراتهم

دعا الاتحاد الأوربي روسيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تُظهر تراجع التصعيد بشأن أوكرانيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يخشى احتمال إيقاف موسكو إمدادات الغاز.

وحذّر القادة الغربيون -الذين كثفوا التحركات الدبلوماسية- من أن عقوبات اقتصادية كبرى جاهزة في حال هاجمت روسيا أوكرانيا، بينما تنفي موسكو أن يكون لديها أي نية لشنّ هجوم.

وقال رئيس المجلس الأوربي (شارل ميشال) أمام البرلمان الأوربي المنعقد في ستراسبورغ “نحث روسيا على اتخاذ إجراءات ملموسة باتجاه خفض التصعيد لأن هذا هو شرط قيام حوار سياسي صادق”.

وأضاف المسؤول الأوربي خلال الاجتماع “لا يمكننا اعتماد الدبلوماسية إلى ما لا نهاية، بينما الجانب الآخر يحشد قوات”.

أوكرانيا تتلقى شحنة من المساعدات العسكرية الأمريكية (رويترز)

الاستغناء عن الغاز الروسي

وأكدت رئيسة المفوضية الأوربية (أورسولا فون) أن “طريق التعاون بيننا وبين روسيا لا زال ممكنًا” لكنها حذرت موسكو من أن الاتحاد قادر على الاستغناء عن الغاز الروسي في حال اتخذت روسيا قرارًا بخفض الإمدادات أو إيقافها.

وتفيد أحدث بيانات لمكتب الإحصاء الأوربي بأن روسيا تؤمّن أكثر من 40% من واردات الاتحاد الأوربي السنوية من الغاز الطبيعي.

مشاركة في المباحثات

وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي (جوزيب بوريل) أن الاتحاد مستعد للمشاركة في المباحثات مع روسيا من جهة، والتحضير للرد مع فرض عقوبات من جهة أخرى.

ووسط توتر شديد مستمر منذ أسابيع بين روسيا والدول الغربية التي تخشى حصول غزو لأوكرانيا، أعلنت موسكو الثلاثاء بدء سحب قوات من الحدود مع أوكرانيا.

لكن رئيسة المفوضية الأوربية قالت إن “حلف شمال الأطلسي لم ير بعد إشارات إلى خفض للقوات الروسية، وفي حال اختار الكرملين العنف ضد أوكرانيا سيكون ردنا قويًّا وموحدًا”.

قلق أوربي ونفي روسي

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلق من مخاطر حصول غزو روسي بعدما حشدت موسكو عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية.

وفي مؤشر انفراج جديد غداة الإعلان عن أولى عمليات الانسحاب العسكري من الحدود اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الروسي انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواته من شبه جزيرة القرم.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تُظهر وحدات عسكرية تعبر جسرًا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014.

لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس ستولتنبرغ) أعلن “عدم تسجيل أي وقف للتصعيد على الأرض في هذه المرحلة” مؤكدًا أن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري قرب أوكرانيا.