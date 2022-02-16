أردوغان: ندعم استقرار الإمارات ولا فرق بين أمننا وأمن الخليج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لأمن واستقرار دولة الإمارات، وأمن منطقة الخليج بشكل عام.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء، حول زيارته إلى الإمارات “أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وأردف “خلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية في ما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقّعنا 13 اتفاقية تعاون”.

وتابع “نحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا نفرّق بين أمننا وأمن منطقة الخليج”.

وغادر أردوغان الإمارات عائدًا إلى بلاده، مساء الثلاثاء، في ختام زيارة رسمية بدأها أمس الإثنين.

نحن على ثقة أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بيننا. نحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 15, 2022

ولقي أردوغان الذي زار الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2013 استقبالًا حافلًا أمس الإثنين، إذ اجتمع معه فور وصوله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أضاءت السلطات برج خليفة -أطول برج في العالم- بألوان علم تركيا.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، التقى أردوغان مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض إكسبو 2020 دبي، أول معرض عالمي ينعقد في الشرق الأوسط.

أود أن أقدم شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم @HHShkMohd رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي، على حسن الضيافة. كما أقدم تحياتي بكل مودة إلى جميع إخوتي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

🇹🇷 🇦🇪 pic.twitter.com/SQplF4kzMO — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 15, 2022

وقالت الإمارات إنها تريد إنهاء الخلافات التي طال أمدها مع تركيا بينما تسعى إلى تنمية اقتصادها بعد الجائحة.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترًا خلال السنوات الأخيرة، حيث دعمت الإمارات وتركيا أطرافًا متنازعين في ليبيا، واختلفتا في شأن مسألة التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط.

وفي 2016، اتهمت وسائل الإعلام التركية أبو ظبي بممارسة دور في محاولة الانقلاب ضد أردوغان، قائلة إنها دفعت أموالًا لمَن قادوا العملية لإطاحة الرئيس التركي.

الرئيس أردوغان: "هدفنا المشترك الحالي هو الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية مع الإمارات إلى مستويات أعلى في جميع المجالات". pic.twitter.com/Mk3PCi1LQl — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) February 15, 2022

لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كانت الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ 2012. وتم خلال الزيارة تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، في خطوة أتت غداة تسجيل الليرة التركية انخفاضًا كبيرًا أمام الدولار.

وبلغت قيمة التجارة بين تركيا والإمارات في النصف الأول من عام 2021 أكثر من 7 مليارات دولار، بنمو بلغ 100% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، وفق إحصاءات إماراتية رسمية.