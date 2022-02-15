وسط تظاهرات.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى البحرين في أول زيارة رسمية (فيديو)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين، الإثنين، في أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين الدولتين بموجب اتفاق عام 2020 برعاية الولايات المتحدة.

وكان في استقبال بينيت لدى وصوله بمطار البحرين الدولي، وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وفق وكالة أنباء البحرين.

وقال مكتب بينيت إنه سيلتقي ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف “سيناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة التقدم على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار”.

وفي تصريحات للصحفيين قبل الإقلاع، قال بينيت إنه يأمل أن تكون الزيارة “رسالة لإبداء حسن النية والوقوف معًا في مواجهة التهديدات المشتركة”.

واستضافت المنامة وزير الدفاع الإسرائيلي في الثاني من فبراير/شباط، وقالت إن ضابطًا إسرائيليًّا سيُعيَّن في البحرين ضِمن تحالف دولي.

وبسبب تقاربها مع إسرائيل، تعرضت البحرين لانتقادات من جانب المعارضة، وتشهد مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين.

عهد جديد في المنطقة يبشر بالخير والبركة ! من كان ليصدق مثل هذا المشهد قبل سنتين فحسب؟ لقاء حميم بين رئيس الوزراء بينيت ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في المنامة 🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/VIEy4tdgoE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 14, 2022

حرق العلم الإسرائيلي

وفي سياق آخر، خرجت مظاهرات محدودة ومتفرقة، الإثنين، بعدد من مناطق البحرين في الذكرى السنوية الـ 11 لبدء احتجاجات عام 2011.

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 فبراير/شباط 2011 للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.

وقوبلت المظاهرات التي عمت مناطق عدة -بينها العاصمة المنامة- بقمع شديد، وسرعان ما أُخمِدت، لكنها تسببت في سجن مئات، وفي أعمال عنف واضطرابات لسنوات طويلة.

وتفاعل سياسيون وناشطون بحرينيون مع ذكرى الاحتجاجات عبر وسم #متحدون_على_طريق_الحق، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.

وبث حساب جمعية الوفاق البحرينية المعارضة مقاطع مصورة تُظهر جانبًا من التظاهرات.

وتداولت ناشطون صورًا وفيديوهات تُظهر قيام المتظاهرين بحرق العلم الإسرائيلي، مطالبين بوقف التطبيع الرسمي مع إسرائيل، وسط انتشار أمني كثيف.

11 عامًا من الصبر والصمود على طريق الحق.. البحرينيون يتظاهرون في منطقة سترة في ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير – ١٤ فبراير ٢٠٢٢#متحدون_على_طريق_الحق #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/SOa68rekRX — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) February 14, 2022