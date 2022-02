من أمريكا إلى أوكرانيا.. الرئيسان يحتفلان بعيد الحب مع زوجتيهما على دقات طبول الحرب (فيديو)

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدين بعيد الحب برفقة زوجته على الرغم من طبول الحرب التي تدق والوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وتزيّن البيت الأبيض بوضع قلب كبير باللون الأحمر يقف على جانبه كلب الرئيس (كوماندر) وعلى الجانب الآخر قطته (ويلو).

#RT @nowthisnews: ‘Happy Valentine’s Day!’ — First lady Jill Biden hosted a group of D.C. elementary school students at the White House Monday, and showed off her Valentine’s Day corsage from Pres. Biden pic.twitter.com/QpzIpPc3UO — T.N.T VIRAL US 🇺🇲 (@TNTVIRALUS) February 15, 2022

وتجوّل الرئيس الأمريكي برفقة زوجته، وعندما سأله أحد المراسلين “سيدي الرئيس، هل خطر الغزو الروسي أعلى من أي وقت مضى؟” جاء رد بايدن بسيطًا ومرحًا للغاية “”عيد حب سعيد!”

REPORTER: “Mr. President, is the risk of a Russian invasion higher than ever?” BIDEN: “Happy Valentine’s Day!” pic.twitter.com/EOzTEWy8Tr — Breaking911 (@Breaking911) February 14, 2022

وغرد بايدن على تويتر بصورة قديمة مع زوجته، وعلّق عليها “أنتِ حب حياتي وحياة حبي يا جيلي. عيد حب سعيد”.

You’re the love of my life and the life of my love, Jilly. Happy Valentine’s Day. pic.twitter.com/bDNWg6gYbW — President Biden (@POTUS) February 14, 2022

وتردد صدى الاحتفال بعيد الحب من البيت الأبيض إلى كييف، حيث نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطعًا مصورًا برفقة زوجته وقدّم لها باقة من الورود.

وظهر الرئيس الأوكراني خلال المقطع، نافيًا شائعات هروبه من البلاد بالقول “نحن معًا وفي البيت وفي أوكرانيا” في رسالة لطمأنة شعبه وسط التوتر الشديد من نشوب حرب مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف “نسعى للانضمام إلى الناتو (حلف شمال الأطلسي)، لأن هذا ما سيضمن أمان بلادنا”.

من جانبها، قامت واشنطن بنقل سفارتها في أوكرانيا مؤقتًا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف غربي البلاد، مؤكدة استمرار جهودها الدبلوماسية هناك لتهدئة الأزمة إذا اختارت روسيا الحوار بحسن نية.

وفي الوقت نفسه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من نشوب حرب على الحدود الأوكرانية، وأكد ضرورة حل الأزمة وإيقاف الخطاب التحريضي.