مع الحكيم.. لقاح “موسكيريكس” ضد الملاريا يقلل نسبة الإصابة لدى الأطفال بنحو 40% (فيديو)

كشف برنامج (مع الحكيم) علي الجزيرة مباشر عن فعالية لقاح “موسكيريكس” الجديد ضد الملاريا علي خلفية النتائج الإيجابية المبشرة التي لوحظت على الأطفال الذين حصلوا عليه في كينيا خلال عمليات التلقيح التجريبية.

وذكر البرنامج أنه بالفعل بدأت تظهر نتائج إيجابية لعمليات التلقيح التي أجريت على 100 ألف طفل في كينيا الموبوءة بالملاريا، مشيرًا إلى أن اللقاح قادر على تخفيف انتشار الملاريا لدى الأطفال الصغار بنسبة 40%.

وقال إن اللقاح التجريبي أدى إلى تقليل دخول الأطفال للمستشفيات بالإضافة إلى تقليص شدة الأعراض.

وأشار (مع الحكيم) إلى دراسة نمطية أظهرت أن اللقاح قادر على منع 23 ألف وفاة بين الأطفال سنويًّا، إذا أُعطِيت سلسلة الجرعات كاملة لجميع الأطفال في الدول ذات النسب الأعلى من إصابات الملاريا، وهو تغيّر كبير في حصيلة الوفيات الهائلة بسبب المرض.

وكان (مع الحكيم) قد تحدّث عن هذا اللقاح للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحًا أنه يحمل بشرى للسودان ولشعوب أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني انتشار الملاريا التي تقتل 260 ألف طفل دون سن الخامسة بشكل سنوي.

وأظهرت الدراسات التجريبية أن لقاح موسكيريكس (Mosquirix) قادر على تخفيف نسبة انتشار الملاريا بين الأطفال إلى 40%.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي للإعلان عن اعتماد اللقاح، إن لقاح الملاريا الذي استغرق إعداده 30 عامًا “يغيّر من مسار تاريخ الصحة العامة”.

وأوضحت إلسا سويروا -رئيسة ممرضات الملاريا في مركز أكالا الصحي بمقاطعة سيايا- قائلة “منذ بدأنا إعطاء لقاح الملاريا عام 2019 شهدنا انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا”.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بإعطاء اللقاح في نظام من أربع جرعات للأطفال من عمر 5 أشهر في المناطق التي ينتشر فيها الملاريا بدرجة متوسطة إلى عالية.

