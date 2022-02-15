كلوب: صلاح وماني لا يشربان الخمر وهذا سبب تعافيهما السريع عقب أمم أفريقيا (فيديو)

أوضح يورغن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، أن سبب تعافي لاعبَي الفريق محمد صلاح وساديو ماني السريع عقب بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون أنهما “لا يشربان الخمر”.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوربا “صلاح وماني لا يشربان الخمر على الإطلاق”.

وأضاف “لقد كانا لائقين في اليوم التالي لنهائي أمم أفريقيا، كلا اللاعبين من قوى الطبيعة، ويتعافيان بسرعة كبيرة.. لم أتفاجأ بهذا على الإطلاق”.

وشارك صلاح بديلًا في مباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد يومين من عودته من الكاميرون، ثم بدأ أساسيًّا في لقاء بيرنلي الأحد الماضي، الذي انتهى بفوز الريدز بهدف دون رد.

أما ماني الذي وصل إلى ليفربول مساء الأربعاء قادمًا من السنغال بسبب الاحتفال ببطولة أمم أفريقيا التي حصل عليها بالفوز على مصر بركلات الترجيح، فقد شارك أساسيًّا في مباراة الأحد أيضًا.

ويستعد ليفربول لخوض ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال أمام إنتر ميلان، وذلك عقب تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة، وتحقيق الفوز في 6 مباريات.

مباشر | المؤتمر الصحفي للمدرب يورغن كلوب واللاعب ترينت أليكساندر-آرنولد للحديث عن مباراة #إنتر_ليفربول غدًا في دوري أبطال أوروبا 🔴🎙https://t.co/kdzisYktSZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 15, 2022

وقال كلوب للصحفيين “إنه وضع جيد ويساعد في أن يكون لدينا خيارات وحلول لمشاكل مختلفة. نحتاج إلى لاعبين في كامل لياقتهم لهذه المباراة، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يمكننا التغيير خمس مرات في المباراة”.

وحصل إنتر ميلان -الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي- على نقطة واحدة من آخر مباراتين له، لكن كلوب أكد أنه سيكون خصما صعبًا على فريقه.

وأضاف كلوب أنه “فريق رفيع المستوى مع مدرب ممتاز. قد يكون أفضل فريق مرة أخرى في إيطاليا هذا الموسم. تلقوا عدة أهداف بالدوري في الفترة الأخيرة، لكنهم أقوياء للغاية”.

وفشل ليفربول، بطل أوربا عام 2019، في الفوز بأي لقب الموسم الماضي لكنه ما زال ضمن المنافسة للفوز بأربع بطولات في الموسم الحالي.