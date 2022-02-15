أحدهما بالسجن منذ ألف ليلة.. تمديد حبس الصحفيَيْن هشام عبد العزيز وبهاء إبراهيم في مصر

جددت السلطات المصرية حبس هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم -الصحفيَيْن بقناة الجزيرة مباشر- 45 يومًا على ذمة التحقيقات حسبما أفادت به أسرتا الزميلين.

وكتبت سميرة الطاهر زوجة هشام عبد العزيز على تويتر أمس الاثنين “تجديد حبس الصحفي هشام عبد العزيز 45 يومًا على ذمة التحقيقات (غير المفهومة). هشام سيكمل خلال أيام 1000 ليلة حبس احتياطي”.

ويتم تجديد حبس الزميل هشام رغم تجاوزه مدة الاعتقال الاحتياطي فضلًا عن تردّي وضعه الصحي وتخوفات من فقده البصر.

تجديد حبس #الصحفي_هشام_عبدالعزيز ٤٥ يوماً علي ذمة التحقيقات (الغير مفهومة ) ، هشام خلال ايام سوف يكمل #الف_ليلة_حبس احتياطي ، ولا حول ولا قوة الا بالله . pic.twitter.com/5Mwcu3BAUq — samira eltaher (@samira_eltaher) February 14, 2022

وأشارت سميرة الطاهر إلى أن الزميل هشام أكمل عامين من الحبس الاحتياطي في القضية 1956 التي تم تدويره فيها بعد أن تم إخلاء سبيله في القضية الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني من ارتفاع في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره.

تجديد حبس بهاء 45 يوما، بهاء يكمل 730 يوم من الاختفاء القسري (75 يوم) والحبس الاحتياطي! pic.twitter.com/Dk3tvU64ZC — Mona gamal eldin (@Monagamaleldin3) February 15, 2022

في السياق نفسه، قالت منى محمود زوجة بهاء الدين إبراهيم، لموقع الجزيرة مباشر إن زوجها سيكمل يوم 22 من الشهر الجاري سنتين بين اختفاء قسري -تعرض خلاله لأنواع مختلفة من التعذيب- وحبس احتياطي على ذمة قضية 1365 لسنة 2018.

وأوضحت أن تجديد حبس الصحفيين يتم بشكل تلقائي من دون العرض على قاضٍ، وبناء على تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبغير أي أدلة.

هشام النهاردة خلال الزيارة : انا هنا ليه ؟ انا تعبان جدا ومش قادر أكمل ع الوضع دا 😥 pic.twitter.com/J1v0XeN976 — samira eltaher (@samira_eltaher) February 12, 2022

ومنذ صيف 2019، والسلطات المصرية تعتقل 4 صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر هم: هشام عبد العزيز وبهاء إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، اعتُقلوا جميعهم خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني: مكاسب #الجزيرة لم تتحقق بلا ثمن وستبقى ذكرى شهدائها عزيرة في قلوبنا ولا ننسى المعتقلين في السجون المصرية#ربيع_الشيخ#أحمد_النجدي#بهاء_الدين_إبراهيم#هشام_عبد_العزيز#اليوبيل_الفضي_للجزيرة#الجزيرة25 pic.twitter.com/WJ0GRroYBN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2021

وفي الأسبوع الماضي جددت السلطات المصرية حبس الزميل أحمد النجدي الصحفي بقناة الجزيرة مباشر احتياطيًّا مدة 45 يومًا، لتتجاوز فترة اعتقاله 500 يوم.

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية -في بيان سابق- السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن هشام عبد العزيز وزملائه المعتقلين.