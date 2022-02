إجبار طالبات على خلع الحجاب قبل دخولهن إحدى المدارس في الهند (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع مصورة تُظهر طالبات وعاملات مسلمات بإحدى المدارس بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، الإثنين، وهن يخلعن الحجاب مجبَرات حتى يُسمح لهن بدخول المدرسة.

وتُظهر المقاطع امرأة يبدو أنها مسؤولة بالمدرسة، وهي تعطي تعليمات للفتيات وأولياء الأمور.

وتعليقًا على المقاطع المتداولة، قالت الناشطة والصحفية الهندية دونيتا جوس “المدرسة تجبر هؤلاء على خلع الحجاب وسط الطريق، لماذا كل هذه الإهانة؟ يجب ألّا ننتظر أي تعاطف من قبل الحكومة، لكن ألم يتبقَّ جزء من الكرامة لدى المدرسين وإدارة المدرسة؟”.

بينما قالت المعلمة والناشطة الهندية كاتيوشا إن “إجبار النساء والفتيات على إزالة قطعة من ملابسهن أمام العامة يُعد جريمة عنيفة، أوقفوا الاضطهاد الممنهج بحق نساء الهند”.

بالفيديو.. طالبات وعاملات مسلمات يُجبرن على خلع الحجاب قبل الدخول لإحدى مدارس ولاية كارناتاكا الهندية#الهند pic.twitter.com/K3e5d645GE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2022

وأعادت ولاية كارناتاكا في جنوبي الهند فتح بعض المدارس، اليوم الإثنين، بعد أن كانت أغلقت أبوابها إثر اندلاع مظاهرات الأسبوع الماضي احتجاجًا على منع الطالبات من ارتداء الحجاب في الفصول.

وتفجرت هذه القضية التي تنظر إليها الأقلية المسلمة في الهند على نطاق واسع على أنها محاولة لتهميشها من قبل السلطات في دولة يهيمن عليها الهندوس، في وقت يستعد فيه حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخوض انتخابات في ولايات رئيسية.

Mandya : Students wearing Burqa / #Hijab being asked to remove it & then enter the school campus. Some parents requesting that the students be allowed to wear it till they enter classrooms atleast. #HijabControversy #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/CB6RVDQ8iy — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) February 14, 2022

ويهيمن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني بزعامة مودي على ولاية كارناتاكا.

ويقول المنتقدون إن انتخاب مودي في 2014 قوّى شوكة مجموعات متشددة تعدّ الهند وطنًا قوميًّا، وتسعى لتقويض دعائمه العلمانية على حساب الأقلية المسلمة البالغ تعدادها نحو 200 مليون نسمة.

وحظرت السلطات تجمّع أكثر من خمسة أشخاص في نطاق 200 متر من المؤسسات التعليمية في المنطقة التي استأنفت الدراسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية على الرغم من استمرار إغلاق المراحل الأعلى والكليات.

Students of Rotary educational society school Mandya remove hijab when they were asked to, to attend classes. Most schools have enforced the ban on religious clothing earlier ordered by the Karnataka HC. ⁦@TheQuint⁩ pic.twitter.com/SBgScpCZox — Nikhila Henry (@NikhilaHenry) February 14, 2022

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أمرت محكمة في الولاية الطلاب بعدم ارتداء أي ملابس ذات دلالة دينية -سواء شالات الزعفران التي يرتديها عادة الهندوس أو الأوشحة أو الحجاب- داخل الفصول الدراسية حتى إشعار آخر.

وسُلّطت الأضواء على هذه القضية عقب احتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي بعد أن رفضت بعض المدارس دخول الطلاب الذين يرتدون ملابس ذات دلالة دينية.

ويستمد الحزب الحاكم دعمه بشكل أساسي من الأغلبية الهندوسية التي تشكل نحو 80% من سكان الهند البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة تقريبًا، بينما يمثل المسلمون نحو 13%.