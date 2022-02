مسلح يلقي قنبلة حارقة على مسجد بولاية ميشيغان الأمريكية (فيديو)

تعرّض مركز الهدى الإسلامي بمدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية خلال الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، لهجوم من مسلح ألقى قنبلة حارقة على المسجد، مما أدى إلى احتراق أحد مداخله، وتدمير إحدى قاعات الصلاة.

وكانت شرطة المدينة قريبة من موقع الحادث، وعند وصولها إلى المسجد تبادلت إطلاق النيران مع منفذ الحادثة، مما أدى إلى إصابات بالغة للمهاجم أودت بحياته في النهاية.

وذكرت المنصة الإخبارية للعرب الأمريكيين نقلًا عن مصادر مطلعة من الشرطة، أن المجرم من أبناء المجتمع العربي الأمريكي في الولاية.

وأفادت المنصة بأن الشرطة لم تعلن نتائج تحقيقاتها بعد، إلا أنها ذكرت أن منفّذ العملية كان يُعاني مشاكل نفسية دفعته إلى ارتكاب الواقعة.

وفي بيان نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي، قال عمدة مدينة ديربورن عبد الله حمود “أولًا وقبل أي شيء لا يوجد مخاطر حتى الآن تهدد مساجد أو أماكن عبادة أخرى في المدينة، مما يفيد أن الحادثة كانت فردية”.

وقال حمود “كانت هناك دورية من الشرطة تتجول حول المسجد، وعندما لاحظ منفّذ العملية وجودهم بادر بإطلاق النار عليهم”.

وأضاف أن أفراد الشرطة حاولوا أكثر من مرة إجباره على ترك سلاحه، إلا أنه لم يستجب وواصل عملية إطلاق النيران عليهم، لذلك قرر الضباط الرد عليه، مما أدى إلى سقوطه في النهاية.

وشجب مركز العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير- CAIR” الواقعة في بيان عبر موقعه الرسمي، وأثنى على ما فعلته الشرطة.

“We are deeply saddened to hear about yesterday morning’s attack against one of our mosques, in which many of us – including myself – worship,” said @CAIRMI Executive Director Dawud Walid. https://t.co/KyuHtr13BC

— CAIR National (@CAIRNational) February 13, 2022