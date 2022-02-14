قُبيل زيارة أردوغان.. إضاءة برج خليفة في دبي بعَلم تركيا (فيديو)

أضيء برج خليفة في مدينة دبي، مساء الأحد، بألوان العلم التركي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات.

وترافقت إضاءة البرج الذي يعتبر الأعلى في العالم مع عزف النشيد الوطني التركي.

وأضاء البرج بعبارة “Hoş geldiniz” (أهلا بكم) باللغة التركية إضافة إلى عبارة “الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية” باللغتين العربية والإنجليزية.

وشارك السفير التركي لدى أبوظبي طوغاي طونجر مقطعا مصورا للبرج وهو مضاء بألوان علم بلاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل ساعات من وصول أردوغان..

الإمارات تضئ برج خليفة في دبي بالعلم التركي وعبارات ترحاب باللغة التركية pic.twitter.com/ODJeFYkXLS — General Surgeon (@alfuratyalatiqe) February 14, 2022

وأرفق المقطع بتدوينة قال فيها “يوم تاريخي في العلاقات الإمارتية التركية ترحيب حار من الإمارات العربية المتحدة بالرئيس أردوغان”.

ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية للإمارات، يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، في أعقاب زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

برج خليفة في دبي يتلون بعلم تركيا ترحيبا باستقبال رجب طيب أردوغان .في زيارته التاريخية للإمارات لأول مرة منذ ما يقرب من 10 سنوات. – تركيا والإمارات سيوقعان 12 اتفاقية تعاون تشمل مجالات الدفاع والنقل والصحة وغيرها . pic.twitter.com/VU0Kt8awkc — المجلة التركية Turk Magazine (@turkmgz) February 14, 2022

وشهدت الفترة الأخيرة تحسّنًا ملحوظا في العلاقات بين أنقرة وأبوظبي في إطار سعي الدولتين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

وقد وقعت تركيا والإمارات خلال زيارة بن زايد لأنقرة اتفاقات وصفقات في خطوة قال الرئيس التركي إنها تمثل بداية “عهد جديد” للعلاقات.

برج خليفة بعلم تركيا سبحان مغير الاحوال — maysa Kassem (@MAYSAEMK63) February 14, 2022

وأعلنت شركة (فولكارت) التركية للإنشاءات افتتاح أول مكتب لها خارج تركيا في مدينة دبي.

وكانت العلاقات بين تركيا والإمارات قد شهدت توترا بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضات الربيع العربي، وكان البلدان يقفان على جانبين مختلفين من الصراع في ليبيا ومناطق أخرى.