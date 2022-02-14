بحضور أردوغان وبن زايد.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تعاون (فيديو)

قالت وكالة الأناضول الرسمية إن تركيا والإمارات وقّعا 13 اتفاقية خلال زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي، تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات، اليوم الإثنين، عقب الاجتماع على مستوى وفدي البلدين بحضور أردوغان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب الوكالة، وقّع البلدان مذكرة تفاهم في مجال الصحة والعلوم الطبية، من قبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس.

كما وقّع تشاووش أوغلو مذكرة تفاهم في مجال التغير المناخي، مع سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وفي مجال الصناعة والتقنيات المتقدمة وقّع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، مذكرة تعاون مع نظيره الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر.

وفي مجال التعاون الثقافي، وقّع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، مذكرة تعاون مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي.

كما وقّع وزير التجارة التركي محمد موش، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بيانًا مشتركًا بشأن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية في مختلف المجالات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبو ظبي pic.twitter.com/8vlq2TdUDO — TRT عربي (@TRTArabi) February 14, 2022

وفي مجال التعاون الزراعي، وقّع وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، مذكرة تعاون مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري.

كما وقّع وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرايسمايل أوغلو، ووزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، اتفاقية تعاون في مجال النقل البري والبحري.

كما وقّع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة والشباب، من قبل وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب شما المرزوعي.

وفي مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وقّع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، مذكرة تعاون.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية، وقّعها وزير الخارجية التركي، وفارس محمد المزروعي رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ووقّع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مع سعيد محمد العطار مدير المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصال.

توقيع 13 اتفاقية بين #تركيا و #الإمارات بحضور #أردوغان وبن زايد في مجالات الصناعة الدفاعية والصحة وتغير المناخ والصناعة والتكنولوجيا والثقافة والزراعة والتجارة والاقتصاد والنقل البري والبحري والشباب وإدارة الكوارث والأرصاد الجوية والاتصالات والمحفوظات pic.twitter.com/zgNF22yAx9 — TRT عربي (@TRTArabi) February 14, 2022

كما وقّع رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، مع طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي، خطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي مجال التعاون الأرشيفي بين البلدين، تم توقيع بروتوكول تعاون من قبل المدير العام لأرشيف الدولة في تركيا أوغور أونال، والمدير العام للأرشيف الوطني في الإمارات عبد الله ماجد آل علي.​​​​​​​

وبدأ أردوغان، الإثنين، أول زيارة له إلى الإمارات منذ نحو 9 سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الاقليميتين اللتين وقفتا على النقيض في العديد من ملفات المنطقة.

ودعمت الإمارات وتركيا أطرافًا متنازعين في ليبيا، واختلفتا في شأن مسألة التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط.

لكنّ العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ 2012.

مراسم استقبال رسمية للرئيس أردوغان في العاصمة الإماراتية أبو ظبيhttps://t.co/pzPNjf1dCS — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) February 14, 2022

صفحة إيجابية جديدة

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على تويتر -عشية وصول أردوغان- إن الزيارة “تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وخلال زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى تركيا، جرى تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان الى دولة الامارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الامارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 13, 2022

ويرغب أردوغان في جذب استثمارات جديدة لبلاده التي تعاني من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002. ومن المرجح أن يزور السعودية هذا الشهر.

وبلغت قيمة التجارة بين تركيا والإمارات في النصف الأول من عام 2021 أكثر من 7 مليارات دولار، بنمو بلغ 100% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020، وفق إحصاءات إماراتية رسمية.

وتأتي تركيا في المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، بينما تمثّل أبو ظبي الشريك التجاري الـ12 لتركيا عالميًّا، والشريك التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج.

وثمة ما يقارب 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي، ويُعد قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد، بجانب استثمارات كبيرة في قطاع المصارف وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي.

ومن المقرر أن يزور أردوغان جناح تركيا في معرض إكسبو دبي الثلاثاء.