إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي كانت قد توقفت بعد اقتحام مسؤولي الصحة الملعب في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوقفت المباراة في ساو باولو بعد خمس دقائق من البداية عندما اقتحم أفراد السلطات الصحية البرازيلية الملعب لمنع اللاعبين الأرجنتينيين المحترفين في إنجلترا من اللعب.

وزعمت السلطات البرازيلية أن اللاعبين انتهكوا قواعد السفر، بمنع القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والهند على مدار الأسبوعين السابقين للمباراة من دخول البلاد إلا إذا كانوا مواطنين برازيليين أو يملكون إقامة دائمة.

FIFA Disciplinary Committee decisions on Brazil v. Argentina match: https://t.co/Tfl7yO0UO1 pic.twitter.com/LfOGY6AAja — FIFA Media (@fifamedia) February 14, 2022

وأوقف الفيفا الرباعي الأرجنتيني إميليانو بوينديا وإميليانو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو لمباراتين.

وقالت السلطات البرازيلية إن اللاعبين الأرجنتينيين قدّموا معلومات كاذبة بشأن مكان وجودهم السابق في وثائق الهجرة.

وأضاف الفيفا في بيان “بعد تحقيق شامل في مختلف الحقائق وفي ضوء اللوائح المعمول بها، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إعادة المباراة في موعد وفي مكان يحدده الفيفا”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، خلصت لجنة الانضباط في الفيفا إلى أن إلغاء المباراة ناتج عن العديد من أوجه القصور من الأطراف المعنية”.

وقرر الفيفا تغريم البرازيل والأرجنتين 500 ألف فرنك سويسري (540 ألف دولار) و200 ألف فرنك سويسري على الترتيب بسبب إخلالهما بمبادئ “النظام والسلامة”.

وضمن المنتخبان التأهل إلى كأس العالم الذي تستضيفه قطر في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022.