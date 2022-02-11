نائب رئيس “العدالة والتنمية” التركي: يحق لأردوغان الترشح لولاية جديدة

أكد حياتي يازيجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي للشؤون السياسية والقانونية أنه يحق للرئيس رجب طيب أردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع عقدها في يونيو/ حزيران 2023.

وفي حوار مع وكالة الأناضول للأنباء تحدث يازيجي عن الجدل والنقاش الجاري حاليا في تركيا حول ترشح الرئيس أردوغان لفترة رئاسية ثانية.

وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل/ نيسان عام 2017 أقر تعديلات مهمة أبرزها التحول إلى النظام الرئاسي، وأعاد توضيح كافة القواعد المتعلقة بالترشح للانتخابات وفترات كل ولاية رئاسية.

“جدل مفتعل”

وأشار يازيجي إلى أن النقاش الدائر حاليًّا حول أحقية أردوغان في الترشح لولاية جديدة هو “جدل مفتعل” ولا ينبغي لأي شخص على دراية بالدستور والقوانين المعنية أن يشترك في جدل كهذا.

وأضاف أن المادة 101 من الدستور التركي بينت الأحكام المتعلقة بالترشح للرئاسة وإجراء الانتخابات وفترة كل ولاية رئاسية، وأن القوانين المنظمة للانتخابات والترشح بموجب الدستور توضح أن الفترة الرئاسية تبدأ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق النظام الدستوري الجديد.

وبناءً عليه يكون الرئيس أردوغان قد انتخب في 24 يونيو/ حزيران 2018 لأول فترة رئاسية وفق النظام الجديد الذي نص عليه التعديل الدستوري ويحق له الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة في يونيو 2023.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة أجريت وفق النظام الدستوري الجديد، وأنه لا يوجد أي سبب يدعو للنقاش أو الجدال بشأن أحقية الرئيس أردوغان في الترشح لولاية رئاسية ثانية.

وأوضح أن المادتين 101 و102 من الدستور القديم، اللتين توضحان القواعد والأحكام الخاصة بالترشح وانتخاب رئيس الجمهورية وفترة رئاسته تم إلغاؤهما ووضعت قواعد وأحكام جديدة بخصوص نفس المواضيع، ذُكرت في المادة 101 من الدستور الجديد.

وأكد يازيجي عدم جواز الحديث عن نتائج وتعليقات خاصة بمواد دستورية أُلغيت في ظل وجود نظام جديد تم إقراره من قبل الشعب التركي باستفتاء عام2017.

وتابع “وفق النظام الجديد يحق للرئيس تولي فترتين رئاسيتين مدة كل فترة منهما 5 سنوات. وإذا ما قرر البرلمان في الفترة الأخيرة تجديد الانتخابات يحق له الترشح لفترة أخيرة”.

ولذلك فإن الرئيس أردوغان ترشح للانتخابات وتولى الرئاسة للمرة الأولى وفق النظام الجديد، وفي يونيو 2023 سيترشح للفوز بولاية رئاسية ثانية. الأمر واضح وصريح ولا مجال لإثارة النقاش حوله، وفق يازجي.