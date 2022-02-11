مصر.. مستشفى جامعة الأزهر ينجح في فصل توأم غير مكتمل النمو بجراحة نادرة

نجح فريق طبي من مستشفى جامعة الأزهر بمحافظة دمياط في إجراء جراحة نادرة لفصل توأم غير مكتمل النمو لأول مرة في مصر.

وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي لجامعة الأزهر فإن الفريق الطبي الذي أجرى العملية تضمن أطباء من أقسام جراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخدير.

وقال عميد كلية الأزهر للطب في دمياط الدكتور راشد محمد راشد في البيان إن “التوأم غير مكتمل النموّ وهو مُلتصق بمنطقة أعلى البطن لطفل حيّ يعاني من عدم وجود جدار البطن الأمامي بالكامل”.

وأضاف “تم تجهيز الطفل وإجراء جميع الفحوصات اللازمة على مدار يومين، وأجريت عملية فصل التوأم في اليوم الثالث من عمره وتبيّن وجود نصف الجسم السفلي للتوأم الملتصق أثناء الجراحة”.

وأوضح الدكتور راشد أن النصف السفلي مكوّن من طرف سفلي مكتمل وطرف غير مكتمل وأمعاء وكلية واحدة، وحالب واحد غير مكتمل النمو، وطحال، بأحجام صغيرة.

إلى جانب ذلك، وجد الأطباء اتحادًا بين الجزء الأيسر لكبد الطفل الحي، وبقايا التوأم الطفيلي الملتصق به بالأوعية الدموية الخارجة من الطفل الحي للتوأم الطفيلي التي تم فصلها بنجاح مع رتق جدار البطن الأمامي بالكامل للطفل.

وأكد عميد كلية الطب أن الطفل بحالة جيدة وتتم تغذيته عن طريق الفم ويستكمل علاجه بالحضانة، بعد نجاح الجراحة النادرة التي وصفها رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الدكتور نجاح سالم بـ”السيمفونية الرائعة”.