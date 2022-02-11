لبنان.. تصريحات رئيس الحكومة تفجر غضبا واسعا

أثارت تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، ردود فعل واسعة وغاضبة بين المدوّنين عقب توجّهه إلى اللبنانيّين بالقول إن الدولة لا تملك مالا لكي تعطي الكهرباء والاتصالات مجانًا، وأن عليهم التحمّل.

واعتبر مغردون أن السياسيين هم المسؤولون عن تدهور الوضع المعيشي في البلاد مستغربين تحميل المواطن مسؤولية “فسادهم”، على حد تعبيرهم.

ميقاتي: "ما بقى نقدر نعطي كهربا ببلاش وإتصالات ببلاش لإن ما بقى في مصاري" وإذا قال المواطن "أموالي في المصارف" سنقول له "معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا" pic.twitter.com/VPTyCgcxSP — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) February 10, 2022

وعلّق الصحفي أحمد ياسين قائلا إن “المواطن الذي لا يقدر على شراء ربطة خبز كيف له أن يتحمل يا دولة الرئيس! من بيده المليارات ليس كمن بيده النار”.

ودوّنت الصحفية ديانا مقلد “التبريرات تجاوزت الوقاحة بأشواط (بدنا نتحمل بعضنا) يقولها من استفاد وشارك في حماية المصارف التي سرقتنا ويساهم في حماية منظومة السرقة والاستقواء من المحاسبة”.

لما قادر يشتري ربطة خبز كيف بيتحمل يا دولة الرئيس! لإيدو بالمليارات مش متل لإيدو بالنار https://t.co/HJbdxY5tgF — أحمد ياسين || Ahmed Yassine (@ahmedyassine30) February 10, 2022

وفي مقطع مصوّر نشرته وسائل إعلام محلية أعلن رئيس الحكومة أنّ “الكهرباء والاتصالات لن تقدم مجانًا وعلى المودع التحمل”.

وعقب إقرار موازنة 2022، قال ميقاتي “ما بقي نقدر نعطي كهربا ببلاش واتصالات ببلاش لإن ما بقي فيه مصاري” وإذا قال المواطن (أموالي في المصارف) سنقول له (معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا)”.

ومنذ أواخر عام 2019 والعملة المحليّة في تراجع مستمر نتيحة أزمة اقتصادية تخيم على البلاد انعكست على جميع القطاعات الحيوية بما فيها الصحة والطاقة.

انتو الشياطين هربت منكن نحنا بعد بدنا نتحملكن؟ https://t.co/O27tNVbsFk — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) February 10, 2022

ولااا ليش انتو ايمتى عطيتوا شي ببلاش؟!!يا زلمي مش معقول الوقاحة يلي وصلتولها!!لا وقال بدنا نتحمل بعض كمان.والله نحنا اجاد ربنا يلي محملينكن اصلاً.😡#الله_لا_يحطكن_بديار_حدا https://t.co/nJHZhr2BKE — Farahhammoud (@hammoud_farah1) February 10, 2022

التبريرات تجاوزت الوقاحة بأشواط …

"بدنا نتحمل بعضنا" يقولها من استفاد وشارك في حماية المصارف التي سرقتنا ويساهم في حماية منظومة السرقة والاستقواء من المحاسبة … https://t.co/4TZWv8L5hC — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) February 10, 2022