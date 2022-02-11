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لبنان.. تصريحات رئيس الحكومة تفجر غضبا واسعا

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (رويترز)
11/2/2022

أثارت تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، ردود فعل واسعة وغاضبة بين المدوّنين عقب توجّهه إلى اللبنانيّين بالقول إن الدولة لا تملك مالا لكي تعطي الكهرباء والاتصالات مجانًا، وأن عليهم التحمّل.

واعتبر مغردون أن السياسيين هم المسؤولون عن تدهور الوضع المعيشي في البلاد مستغربين تحميل المواطن مسؤولية “فسادهم”، على حد تعبيرهم.

وعلّق الصحفي أحمد ياسين قائلا إن “المواطن الذي لا يقدر على شراء ربطة خبز كيف له أن يتحمل يا دولة الرئيس! من بيده المليارات ليس كمن بيده النار”.

ودوّنت الصحفية ديانا مقلد “التبريرات تجاوزت الوقاحة بأشواط (بدنا نتحمل بعضنا) يقولها من استفاد وشارك في حماية المصارف التي سرقتنا ويساهم في حماية منظومة السرقة والاستقواء من المحاسبة”.

وفي مقطع مصوّر نشرته وسائل إعلام محلية أعلن رئيس الحكومة أنّ “الكهرباء والاتصالات لن تقدم مجانًا وعلى المودع التحمل”.

وعقب إقرار موازنة 2022، قال ميقاتي “ما بقي نقدر نعطي كهربا ببلاش واتصالات ببلاش لإن ما بقي فيه مصاري” وإذا قال المواطن (أموالي في المصارف) سنقول له (معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا)”.

ومنذ أواخر عام 2019 والعملة المحليّة في تراجع مستمر نتيحة أزمة اقتصادية تخيم على البلاد انعكست على جميع القطاعات الحيوية بما فيها الصحة والطاقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند